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▲台灣民意基金會公布「死刑釋憲、中共軍演與台灣民主」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

韓國瑜接任立法院長9個多月，根據台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，對韓國瑜有好感民眾達到44.5%，較2年前增加20%，相當於增加386萬人。台灣民意基金會分析指出，韓國瑜如今重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活，也為台灣政治過程投下一個超級變數。台灣民意基金會今日公布「死刑釋憲、中共軍演與台灣民主」民調。當詢問：「如果用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷， 最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請您用0到100之間的數字來表達您對立法院長韓國瑜的感覺。結果發現：44.5%對韓國瑜的感情溫度是51度以上，27.3%沒有感覺，22.7%對他的感覺是49度以下。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，約四成五對韓國瑜有好感，二成三對他有反感，二成七對他無感，既無好感，也無反感。從平均溫度看，二十歲以上台灣人此刻對韓國瑜的感情溫度是55.26 度。這樣的溫度，代表國人目前對韓國瑜的感覺是正面的、溫暖的、歡迎的。這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是， 此刻台灣社會對立法院長韓國瑜的感覺已完全改觀。如果看得更仔細一點，有以下發現：在二十歲以上台灣人中，24.2%對韓國瑜的感情溫度是76-100度之間，非常熱，非常有好感；20.3%是介於51-75度，相當熱， 相當有好感；27.3%是50度，基本上無感，說不上喜歡或討厭;9.1%介於25-49度， 相當寒冷，相當反感；13.6%介於 0-24 度，非常冰冷，非常反感。游盈隆分析指出，台灣社會對韓國瑜的好感，與約五年前比大幅上揚20%。具體地說， 從 24.7%上揚到現在的 44.5%。在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，上揚19.8個百分點，意味增加 386 萬人的好感，這是一個巨大的人氣增長。 在反感方面，與五年前相比，台灣社會對韓國瑜有反感的人從48.9%銳減到22.7%;也就是說，減少26.2 個百分點，換算為成年人口數已超過 500 萬人。游盈隆表示，從總平均溫度看，台灣社會對韓國瑜的總平均溫度，五年之間，從38.17度， 到現在的55.26度，急遽升高17.09度。意味原本被打入民意冷宮的韓國瑜已重見天日， 再度獲得民眾熱情的歡呼。整體來講，這宛如奇蹟一般，國人對韓國瑜的感情溫度趨勢，說明了一切。 韓國瑜如今重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活，也為台灣政治過程投下一個超級變數， 這將帶來什麼樣的影響與衝擊？值得關注。訪問期間是2024年10月13至15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。