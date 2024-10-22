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共軍上週才舉行為期13小時的「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局昨日發布「航行警告」訊息，宣布今（22）日在距離台北市165公里的平潭牛山島沿海部分區域，將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。對此，國防部表示，該項活動係共軍年度例行性演訓之一部，國防部運用聯合情監偵系統密切掌握，並分析其軍事活動及意圖；不排除係結合台海動態，擴大威懾效應作法之一針對中共平潭海事局公告，於牛山島沿海劃設禁航區進行實彈射擊，國防部今日表示，該項活動係共軍年度例行性演訓之一部，國防部運用聯合情監偵系統密切掌握，並分析其軍事活動及意圖；不排除係結合台海動態，擴大威懾效應作法之一。國軍秉料敵從寬原則，嚴密監控、適切應處。根據福建平潭海事局昨日發布航行警告訊息，宣布今日早上9時到下午1時，平潭牛山島沿海部分區域，將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。牛山島隸屬於福州市平潭縣，是中國距離台灣本島最近的地方，與台北市直線距離約165公里