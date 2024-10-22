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台灣民意基金會公布最新民調，行政院長卓榮泰內閣的滿意度，雖然滿意者比不滿意者多9.8個百分點，但基金會董事長游盈隆說，若仔細觀察可發現，與一個月前相較，非常滿意者減少2.4個百分點，非常不滿意者增加5個百分點，也就是大概百萬，換句話說，大約1個月內，對卓內閣表現強烈不滿意者就增加近百萬人，無疑是一個警訊。根據民調結果，20歲以上台灣人中，對卓內閣的滿意度，有8.4%民眾非常滿意，36.9%還算滿意，23.2%不太滿意，12.3%非常不滿意，13.9%沒意見，5.2%不知道、拒答，雖然滿意者比不滿意者高，但跟上月相比，滿意者下滑3.4個百分點，不滿意者上揚3.5個百分點，一來一往使滿意卓內閣的人比不滿意的人多9.8個百分點，較上個月減少6.9個百分點。游盈隆表示，面對三黨不過半的國會現實，朝野關係緊張、政治衝突不斷，在「分裂政府」（Dividedgovernment）下執政，卓內閣的路並不好走。接下來，在野黨強力杯葛2025年度總預算案，加上一波接一波力推爭議性法案強渡關山，以及內閣各部會三不五時輪番放火出包，卓內閣要如何展現「AI內閣」的能耐，克服高難度的執政挑戰，需要有異於常人的智慧。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。