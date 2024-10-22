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▲蔡壁如在臉書回應網友質疑，強調柯爸住院問題「黨部回應的，我沒多說」。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.10.22）

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，日前獲准到醫院探視父親柯文哲，柯文哲胞妹柯美蘭疑似不滿前立委蔡壁如對外透露父親病情，在黨內群組隊對蔡壁如開砲，要她閉嘴、「沒資格洩露我父親的病情」。蔡壁如今上班時面對媒體詢問，僅表示「上班時間不回應新聞」，但昨晚在臉書回應網友抨擊時，強調「我沒多說」。蔡壁如20日晚間受訪時，談到柯文哲18日到醫院探視柯爸，事後民眾黨立法院黨團主任陳智菡狠打臉，指柯文哲是傍晚去探父，並非蔡壁如說的「很晚」，且羈押禁見期間不能通信通訊，「所以根本不可能有所謂的朋友，違法帶病歷進去給柯文哲主席看」。昨晚下班後，蔡壁如再對媒體表示，據她所知，是有人把柯爸的病歷交給律師，經由律見時轉交給柯文哲看，並言明此後不再回應陳智菡。不料一波未平一波又起，民眾黨代表群組中，有人張貼蔡壁如受訪談柯文哲父親的影片，柯文蘭在影片下回應「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」、「請轉告蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情，請不要做一個令我感到厭惡的人」。有民眾到蔡壁如臉書留言「能不能不要消費柯文哲和他家人」，蔡壁如強勢回應「不團結，搞分化。妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題。我很困腦（擾），前天和黃國昌沒講話，説零互動。回答柯家人的問題，被説消費。柯爸住院問題，黨部回應的，我沒多説。我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。民眾黨今（22）日表示，會向黨公職傳達訊息，在發言時盡量謹言慎行，不要傷害到柯文哲家人。蔡壁如面對媒體詢問，一貫以「上班時間不回應新聞」答覆。