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民眾黨主席柯文哲的父親柯承發病重住進加護病房，但因前立委蔡壁如曝光在押中的柯文哲探父一事，引發柯文哲胞妹柯美蘭不滿要她閉嘴。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（22）日強調，現在想必是柯家人最難熬的時光，民眾黨會做柯家人最強的後盾，也呼籲黨公職「發言的時候盡量謹言慎行，不要傷害到柯文哲主席家人。」柯文哲胞妹柯美蘭在群組要求民眾黨前立委、現任台中市府顧問蔡壁如「閉嘴」的截圖被流出，今民眾黨立委跟黨團對此事都三緘其口，僅強調照顧柯爸爸最重要。黨發言人吳怡萱受訪表示，這段時間柯文哲的家人所遭受到的遭遇，想必是最難熬的時光。民眾黨絕對會做柯家人最強的後盾，幫助他們度過這段難關。有關這些訊息內容，「其實我們還是會再次跟黨公職傳達訊息，在發言的時候盡量謹言慎行，不要傷害到柯文哲主席家人，以這樣子的原則為優先。」至於柯美蘭訊息流出後，小草也群起要求民眾黨開除蔡壁如。吳怡萱則回應，這種猜測的分化言論在這個時間是最不必要的，並重申黨公職發言需謹慎。