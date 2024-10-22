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投資人觀望接下來將公布的科技廠財報，美股四大指數昨（21）日漲跌互見，不過以科技股為主的那斯達克指數以及費半指數走高，不過卻沒有激勵台北股市今（22）日的走勢，開盤下跌114.42點、來到23428.11點，隨後在台積電等權值股的拖累下，指數最低來到23269.86點、下跌272.67點，不過在鴻海逆勢抗跌之下，拉抬指數跌點收斂，午盤下跌119.95點或0.51%，來到23422.58點。大盤下跌逾百點，中小型股卻走出不一樣的路，櫃買指數開高走高，午盤來到相對高點273.4點，上漲0.94點或0.35%。今日午盤個股成交量排行榜前五名：欣興、鴻海、景碩、新光金、映泰；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、欣興、廣達、景碩。權值股跌多漲少，權王台積電熄火表態，今日以1065元開出、下跌20元，盤中最低來到1060元，午盤下跌20元或1.84%，來到1065元；鴻海卻逆勢走高，今日獨強於其他權值股，以211元開出，午盤來到今日最高點216元、上漲6元；聯發科則是以1310元開出，盤中最低到1295元，午盤下跌30元或2.26%，來到1300元。台積電走低拖累半導體股同步走弱，午盤類股指數下跌逾1.5%、是跌幅最重的族群。矽統下跌逾4%，立積、訊芯-KY、威盛、京鼎、南亞科下跌逾2%，力智、聯詠、辛耘、矽力-KY、億而得-創、台亞、台勝科、天虹、凌陽、旺宏、迅杰下跌逾1%。