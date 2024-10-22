印尼總統普拉伯沃近期任命109人擔任內閣幹部，成立半世紀以來最大的內閣。他在20日當晚宣布內閣名單，部長、副部長及要員達109人，是印尼1966年蘇卡諾政權以來最大規模的內閣，其中前印尼駐台代表章溥帝獲任命為貿易部長，以及他與曾競爭兩次的前任總統達成結盟關係，是外界最關注的焦點。

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根據《美聯社》報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日晚間任命的內閣，部長級官員53人，與佐科威（Joko Widodo）時期的34人相比顯著擴增，副部長級官員則有56人，使內閣要員達109人。

普拉伯沃將新內閣稱為「紅白內閣」（Red White Cabinet），象徵印尼「上紅下白」的國旗顏色。普拉伯沃受訪時坦言他知道這樣的內閣會招來龐大擁腫之譏，但是他說，希望能建立強大的政府，將印尼多元的社會及分歧的政治利益團結起來，因此「必然會是個大聯盟」。

▲印尼總統大選今登場，三組候選人對中國的政策成焦點。圖為目前民調最高的總統候選人普拉伯沃及副總統候選人兼現任總統之子吉伯朗。（圖／翻攝自臉書）
▲印尼前總統之子吉伯朗（右）擔任現任總統普拉伯沃的副手。（圖／翻攝自臉書）
前總統的內閣有近半以上獲留任，同時7個今年2月總統大選支持他的政黨也進入「紅白內閣」中，另外前總統佐科威之子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）成為普拉伯沃的副手，普拉伯沃也承諾接續佐科威的主要政策。

曾擔任印尼駐台代表和駐印度貿易官員的章溥帝（Budi Santoso），獲任命為貿易部長；其他內閣重要職位，多由佐科威時期的原班人馬出任，包括經濟事務協調部長艾爾蘭加（Airlangga Hartarto）、能源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）、工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）、國有企業部長索赫（Erick Thohir）和投資部長羅桑（Rosan Roeslani）等。

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