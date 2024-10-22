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▲印尼前總統之子吉伯朗（右）擔任現任總統普拉伯沃的副手。（圖／翻攝自臉書）

印尼總統普拉伯沃近期任命109人擔任內閣幹部，成立半世紀以來最大的內閣。他在20日當晚宣布內閣名單，部長、副部長及要員達109人，是印尼1966年蘇卡諾政權以來最大規模的內閣，其中前印尼駐台代表章溥帝獲任命為貿易部長，以及他與曾競爭兩次的前任總統達成結盟關係，是外界最關注的焦點。根據《美聯社》報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日晚間任命的內閣，部長級官員53人，與佐科威（Joko Widodo）時期的34人相比顯著擴增，副部長級官員則有56人，使內閣要員達109人。普拉伯沃將新內閣稱為「紅白內閣」（Red White Cabinet），象徵印尼「上紅下白」的國旗顏色。普拉伯沃受訪時坦言他知道這樣的內閣會招來龐大擁腫之譏，但是他說，希望能建立強大的政府，將印尼多元的社會及分歧的政治利益團結起來，因此「必然會是個大聯盟」。前總統的內閣有近半以上獲留任，同時7個今年2月總統大選支持他的政黨也進入「紅白內閣」中，另外前總統佐科威之子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）成為普拉伯沃的副手，普拉伯沃也承諾接續佐科威的主要政策。曾擔任印尼駐台代表和駐印度貿易官員的章溥帝（Budi Santoso），獲任命為貿易部長；其他內閣重要職位，多由佐科威時期的原班人馬出任，包括經濟事務協調部長艾爾蘭加（Airlangga Hartarto）、能源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）、工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）、國有企業部長索赫（Erick Thohir）和投資部長羅桑（Rosan Roeslani）等。