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國防部昨日證實，美軍勃克級驅逐艦希金斯號（USS Higgins DDG76）與加拿大皇家海軍哈里法克斯級巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver FFH 331）昨日起由南向北駛經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。國防智庫國家安全研究院執行長李文忠今（22）日表示，天下圍中之勢浸浸然已成形，不能不為中國的前途憂。李文忠表示，中國軍演一週後，週日美加軍艦穿越台灣海峽，第七艦隊週一特意發表聲明宣示：「穿過根據國際法施行公海航行和飛行自由的水域」。上個月底，日本海上自衛隊護衛艦協同澳洲、紐西蘭軍艦首度在台灣海峽巡航。上個月中，德艦時隔22年再度穿越台海。再加上加拿大以及英國、法國，可以說環太平洋及北約民主盟邦都以行動清楚地宣示捍衛萬國公約—航海自由權，拒絕中國將台海視為內海的荒誕企圖，前者正是全球自由貿易尤其是全球化的基礎。李文忠指出，前任總統任內一度親中的菲律賓，最新民調顯示：菲律賓人中信任中國僅有1%，正因為中共霸權侵凌菲國引起的反彈。中共在南海填海造陸、巧取豪奪的作法，這是十八世紀西班牙、葡萄牙稱霸海上以來，前所未聞的強盜兼小偷行徑，這不能不讓民主盟邦視中共為人類文明秩序的破壞者，它們關心擔憂的豈止台海—南海議題而已！堂堂華夏大國在左傾幼稚病獨裁者vs戰狼vs小粉紅操弄下，早已失去泱泱之風，既不符中國人民和平敦厚的本質，也違背周總理、鄧老爺子的教訓，「天下圍中之勢浸浸然已成形，我們不能不為中國的前途憂！」