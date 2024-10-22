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歐洲航空公司正在上演中國航線的停飛潮，10月才剛過一半，就已經有漢莎航空、北歐航空、波蘭航空先後宣布停飛北京、上海航線，如果再包含先前的英國航空和維珍航空，目前已有5家歐洲航空公司停飛中國。有中媒分析，歐洲航空公司停飛中國的3大可能原因，雖然此舉似乎對中國航空公司來說是「天上掉下來的禮物」，但卻也埋下了隱憂。根據中媒《智谷趨勢》報導，歐洲航空公司先後宣布停飛中國，短時間內出現如此大規模的集體停飛，十分罕見。報導也分析了歐洲航空公司集體停飛中國航線的三大原因。首先，是「俄羅斯」。俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯對包括歐洲在內的 36個國家和地區關閉領空，導致歐洲航空公司飛中國時不得不繞到，飛行時間變長，成本大增。以倫敦飛北京為例，繞飛俄羅斯領空後，飛行時間增加了兩個多小時，必須耗費更多的燃油、配備更多的機組人員，成本大增。第二則是「競爭不過中國的航空公司」。相較於歐洲航空公司，中國的航空公司不需繞到，可以照常飛越俄羅斯領空，成本優勢一下子就突顯出來了，因為這樣飛行時間更短，消耗燃油更少，所以票價也可以更便宜。第三個原因，「客源不足，機票賣不出去」。波蘭航空在聲明中明確提到，華沙到北京的航班銷售成績不理想。票賣得不好，飛的越多虧得越多。報導中引述了一名旅客的觀察，「3月底我回英國，飛機乘客就很少，我甚至可以橫躺在一排座位上，6月底回北京的時候甚至可以免費升艙，乘客確實少了。」在歐洲航空公司集體退出中國得情況下，未來要從中國前往歐洲，可能只能選擇中國航空公司的飛機，曾經忙碌的中歐航線，如今中國航空公司市占率已經從疫情前的五成，一步步提升到現在的七成以上。對於中國航空公司來說，競爭對手主動退出，拱手讓出市場，從表面上看是「天下掉下禮物」的好事，但有跡象表明，歐洲航空公司停飛中國航線，給中國航空公司也埋下了隱憂。報導稱，歐洲航空公司顯然並非是心甘情願將市場拱手讓給中國航空公司，事實上，歐洲航空公司一直對於中國的航空公司能飛越俄羅斯領空耿耿於懷，正呼籲歐盟採取措施，對抗中國航空公司的「不公平」競爭。歐洲航空公司對於中歐航線的現狀普遍不滿，並試圖將這種不滿，從商界傳到政界，希望政府能採取「非市場化的」特殊手段，遏制中國的競爭對手，這也是中國航空公司所擔心的，若是歐盟後續出台政策，對中國航空公司額外多收錢，迫使中國航空公司抬高票價，或是像美國採取對等原則，要求中國航空公司也繞道俄羅斯，這對中國航空公司所造成的衝擊不可小覷。