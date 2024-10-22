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台中市政府顧問蔡壁如日前受訪談及柯文哲到醫院探父一事，事後引發連串風波，柯文哲的妹妹柯美蘭嗆閉嘴、指她沒資格洩漏病情。今天中午蔡壁如細說從頭，表示自己並非是證實柯文哲探父的第一人「我等黨部回應了才受訪」，更沒有洩露病情。對於柯美蘭的反應，可以理解現在心情難過，情緒混亂，「現在就是祈禱柯爸爸能趕快好」。蔡壁如今（22）日一上午都待在市府辦公室，但她秉持「上班時間不談政治」原則，中午休息時間才和媒體互動。對於柯美蘭要蔡壁如閉嘴、不要再談柯爸爸病情一事，首度細說從頭。蔡壁如說，18日星期五晚上她回到台北，主要為和律師討論告鏡周刊的事，自己在台大服務近30年，有很多同事朋友，所以當天就知道柯文哲有到加護病房看爸爸的事，覺得心裡難過。20日晚間她參加民眾黨屏東縣黨部的宣講活動，媒體問到有關柯文哲探視柯爸的新聞，當時黨部已經回應證實，很多支持者、朋友的臉書也發了文，自己也沒多講什麼，但「媒體下標說我證實柯文哲有去」。她表示醫療隱私的部分自己確實不清楚，對於之前有黨員透露急性心肌梗塞、放支架等，受訪時也是對媒體說「病情是個人隱私，還是不要討論，祈禱柯爸爸能趕快好。」蔡壁如說，不管任何事情，「黨內總是會有人跳出來，要我不要講」，但她可以體諒柯美蘭現在心情難過，情緒混亂。對於民眾黨支持者的反彈、在她臉書嗆聲，蔡壁如說，每個人都有情緒、都可以理解，也不用回應。