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▲銀赫表示，11月來台開唱，有機會到台北的超商給粉絲驚喜。（圖／寬寬整合行銷）

▲東海耍寶說請粉絲在超商裡準備單人帳篷，他11月來台就不用訂飯店。（圖／寬寬整合行銷）

▲Super Junior-D&E東海（左）、銀赫成為台灣超商代言人。（圖／寬寬整合行銷）

南韓男團韓流始祖Super Junior頻繁來台灣工作，堪稱韓星「走灶咖比賽」前三名得主，8月中，由SJ成員東海、銀赫組成的子團體D&E低調飛來台灣拍廣告，今（22）日謎底終於正式揭曉，原來兩位男神接下7-ELEVEN新商品的CF，銀赫還給「老婆們」留下懸念：「這次在台北舉辦演唱會的時候，我們也會經常去7-ELEVEN的，如果有機會的話，到時候見！」對於接下代言統一超商的任務，11月也將在台北舉辦演唱會，Super Junior-D&E被問到是否會突擊7-ELEVEN給粉絲們驚喜，銀赫說：「我們D&E一直承諾會經常與粉絲們見面，現在能夠實現這個諾言，我們也感到非常幸福，未來會創造更多與大家見面的機會的。這次在台北舉辦演唱會的時候，我們也會經常去7-ELEVEN的，如果有機會的話，到時候見！」東海開玩笑說，這次來台北辦演唱會，晚上會在7-ELEVEN睡覺，「不用訂飯店了，而是住在7-ELEVEN！這邊要請粉絲們幫個忙，需要在7-ELEVEN準備一人用的帳篷，這樣才能睡在那裡，所以請幫忙準備一下。」不改歐巴們一向幽默風趣的個性，也展露出與台灣粉絲們親近的關係。繼3月來台參與「7-ELEVEN高雄櫻花季音樂節」的演出引發熱烈迴響，統一超商睽違多年、首次邀請Super Junior-D&E擔任「韓流來襲」系列商品的代言人，兩位歐巴在緊湊的演唱會日程仍然馬不停蹄的完成拍攝，過程中更是盡心盡力準備多套衣服，展現各種不同的樣貌，與令人既心動又食指大動的畫面。銀赫認為能夠向大家介紹韓國美食感到很開心：「這些也是我們平時愛吃的食物，所以希望粉絲們也能品嚐看看。」兩位男神也相當敬業的感謝台灣工作人員的幫助，讓拍攝過程順利又快速，從開始到結束都度過非常愉快的時間。東海更不忘以代言人的身分向粉絲喊話：「我們也會更加努力的透過7-ELEVEN與大家一起創造美好的回憶。還有大家要多多光顧，我們才會有機會跟7-ELEVEN續約，所以請大家多多支持，我們回到韓國後也會常常光顧7-ELEVEN的。」十分逗趣。