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新北市刑大傳出一名陳姓偵查佐涉嫌侵吞辦案的扣案物，檢調單位今（22）日上午赴新北市刑大搜索，帶回陳姓偵查佐及2名證人，晚間將移送新北地檢署複訊，至於是侵吞錢、手錶首飾或者毒品等，全案朝貪污治罪條例偵辦。據了解，涉案偵查佐為偵二隊第一小隊陳姓偵查佐，疑似在偵辦案件過程中侵占物品，今天上午6時許，新北市調站持搜索票前往新北市刑大搜索，並帶走陳員偵辦過的案件卷宗，全案目前仍在調查釐清中。新北市政府警察局刑事警察大隊表示，本局事先掌握狀況，報請臺灣新北地檢署指揮，臺灣新北地檢署指揮本局與法務部調查局新北市調查處共同偵辦，目前由專案小組調查、涉案情形尚待釐清；本局將秉持勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短之態度，積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。