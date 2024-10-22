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國寶集團總裁朱國榮涉及內線交易等6大案，累積交保金高達5億1700萬元，卻搭著「超跑達人」周哲男的遊艇，潛逃菲律賓，台北地檢署5月底將周哲男等10人起訴。當時負責開遊艇的鍾姓船長父子，一審時，３人都被判刑，船長兒子鍾姓兄弟也遭限制出境出海8個月。不過兩人不服，提出抗告，甚至搬出憲法保障的遷徙自由及工作權，但高院裁定駁回，不得再抗告。檢方查出，朱國榮透過有「超跑達人」稱號的周哲男幫忙調度遊艇，周哲男找來信得過的船長鍾明華及鍾佳融、鍾佳汶父子3人，鍾氏父子先將豪華遊艇從基隆八斗子漁港開往台南安平漁港，再載朱國榮前往菲律賓，目前朱和女友都神隱中。今年6月台北地院開庭審理，周哲男出庭承認協助朱國榮逃亡，法官判刑周哲男1年2月、船長鍾明華1年及鍾佳融、鍾佳汶各10月外，法官也認為鍾佳融兄弟經營遊艇管理業，也有開遊艇出境的能力，以兩人的專業可以在境外賺取生活費，裁定自6/30起限制出境、出海8月，不過鍾佳融兄弟不服境管，提起抗告。鍾佳融主張沒有涉犯重罪，自己在偵查機關發現前就返台自首，其後坦承犯案，也在法院歷次開庭時均準時出庭，加上他和檢察官審理時都沒有聲請調查證據，顯示他沒有串滅證的問題。他主張，原審裁定違法恣意裁量，他的工作就是開客戶的船舶往來各國之間，如果遭到境管，將侵害他受《憲法》保障的遷徙自由及工作權，建請高院撤銷境管裁定。鍾佳汶也主張沒有涉犯重罪，他喊冤只是協助載送朱國榮到菲律賓，根本無法事先判斷對方是重刑犯，是出於不得已的突發事件，他既沒有收受利益，也屬於犯罪邊緣，惡性較輕。他提出，本案發生後，自己曾兩度短暫出國工作，工作完馬上就返台沒有滯留國外，而他在案發前就自首配合偵查，希望高院撤銷境管裁定。高院認為，鍾佳融雖稱有固定住居所並準時出庭，不需境管，但綜觀我國司法實務經驗，被告即使遵守期日出庭，且在國內有住居所、家人、工作和財產，仍有不少棄保潛逃出境的例子，鍾佳融自稱沒有串滅證之虞的說法，也不可採信。此外，鍾佳汶雖然表示全案是不得已，無法提前得知朱國榮是重刑犯，但高院認為這是個案實際判斷的問題，不足以動搖要不要境管的決定，因此維持原審裁定，認為兩人境管原因有其必要性，裁定並沒有違誤，駁回兩人抗告，全案不得再抗告。