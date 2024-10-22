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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，18日依歸申請，探視病重的父親柯承發；柯文哲的妹妹柯美蘭19日痛批，執政黨押人取供，關押她哥哥，讓她要獨自面對她爸爸的生病。對此，政治評論員吳靜怡今（22）日受訪時表示，柯美蘭跟民眾黨新竹黨部主委李國璋，拿柯父病重來放大操作，非常糟糕。吳靜怡表示，她是從所謂在新竹的集結的場合，聽到柯美蘭講的話，民眾黨用柯爸爸的病情來當「可憐蟲戰術」，直接直指司法讓他們家庭支離破碎，這樣的方式她覺得非常糟糕。吳靜怡指出，在柯美蘭還沒有說出父親病情之前，就算有一些人知道，也不願意在公開場合去說，因為他們認為柯文哲家人的私事，與京華城弊案和政治獻金本案無關。「到底是誰拿來放大操作的？」吳靜怡直接點名柯美蘭和李國璋，表示李國璋甚至還說司法對待不公、讓柯父子無法相見、不知道彼此的狀況等。吳怒轟，「請問一下到底是誰在說謊？」，不管是經由鄉民、網路或網友爆料，都指證柯文哲在星期五的晚上有去見柯爸爸。吳靜怡認為，事後民眾黨才出來解釋，接下來吵吵鬧鬧都只是面子的問題，有人是覺得他新聞資訊比較慢，有人是認為自己講的巨大的謊言被揭穿了，但都是為了爭面子，但也都讓外界覺得是笑話。