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美國總統大選進入關鍵倒數兩週，各大分析師、投資銀行也密切關注大選結果對市場的影響，而美銀最新報告卻給出了相反的建議，報告稱大選結果對股市的影響可能微乎其微，投資者應將重點放在企業利潤增長上，而非政治變動。市場關注美選結果如何影響美股走勢，美銀策略師薩勃拉曼尼亞（Savita Subramanian）在最新報告中提出，從歷史數據來看白宮最終由誰入主與市場走勢的關係不大，利潤增長才是股市上漲的真正推動力，因此認為投資者應將重點放在企業利潤增長上。薩勃拉曼尼亞指出，過去許多總統大選結果往往並未帶來市場預期的反應。以川普的2017年當選為例，雖然市場認為他的親石油政策會推動能源股上漲，然而在其執政期間，能源股表現反而大幅落後，而清潔能源股卻意外地成為大贏家。相似情況也發生在拜登任期，傳統能源股在拜登政府下大幅上揚，而清潔能源股則表現不佳。這些案例都顯示出，根據大選結果來預測市場反應並不準確。根據美銀報告的分析，未來無論是川普還是賀錦麗當選，美股都有上漲的潛力。該行預測，2025年標普500指數成分股每股盈餘將增長13%，利潤增長將是市場的主要驅動力。此外，該報告指出，企業庫藏股買回以及美國政府減少公債發行等因素，將有助於推動股市進一步上漲。其他分析師也對大選後的美股持樂觀態度，寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）稱市場對於總統大選後的美股充滿期待，「意味著兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲而已」。FXTM的楊傲正則表示，儘管川普與賀錦麗的選情難分高下，但歷史數據顯示，民主黨勝選往往能帶來更高的股市回報，而根據摩根投信的分析，無論哪黨勝選，美股依然會受到人工智慧等趨勢的推動，並在未來幾年持續上漲。