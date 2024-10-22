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近年來，中國人在日本引起車禍事故的件數連年增加，有日本媒體發現，由於日本的駕照可以換成在全球約100個國家通用的國際駕照，對中國民眾來說十分具有吸引力，而中國遊客在日本考照門檻低至只需答對7題便能合格，甚至有駕照地址填寫飯店的情況。中國民眾能輕鬆取得日本駕照，掀起了日本社會的不安，更有聲音呼籲重新審視駕照考試制度。根據富士新聞網報導，近年來，中國人在日本開車引發事故的狀況頻傳。今年9月29日，埼玉縣川口市就發生了一名18歲中國籍男子駕駛車輛，高速逆向行駛在單行道上，撞上了另一輛車子，導致車上駕駛不幸喪命。該名中國籍男子隨後因酒駕被當場逮捕。從統計數字來看，持有日本駕照的中國人2021年時，在日本引發了1268件事故，隔一年變增加到了1402件，到了2023年，一年當中就發生了1571起事故，可說是每年以百起的速度在增加。富士新聞網發現，造成持有日本駕照的中國人在日本橫行的情況，可能與日本駕照考試制度也有關聯。採訪團隊在某日清晨五點多時，來到了位於東京府中市的「府中駕照考試場」，發現大門口有一大群人無視門口掛的「禁止排隊」標示、排起了長長隊伍，有些人直接坐在地上等待，排隊人群中有大部分都是中國人。其中一名排隊的中國人表示，大家都是為了換駕照來排隊的。只要持有外國駕照的人，在通過筆試和技能考試後，就能將駕照換為可以在日本合法駕駛的證件，也就是「外證更換（外免切替）」。不過所謂的學科考試，是採用電腦出題，包含10道二選一的選擇題，答對7題以上即可合格，且題目還是以中文呈現。而技能考試的部分，據日本警視廳數據，去年的通過率大約為30%。有想要換照的中國人表示，他已經有中國駕照，沒有特別複習就來了，即使沒有特別準備，也順利了通過考試，「與其說是考試，就是蠻簡單的問題。」專門負責汽車生活類別的記者加藤久美子表示，「與日本人參加的駕照筆試相比，這些問題的數量不到其十分之一，且沒有設置那種較難的陷阱題。」不過除了取得難度不高之外，中國人爭相取得日本駕照，還有「高度通用性」這一大誘因。由於日本是《日內瓦公約》的簽署國，取得日本駕照後，駕駛可以獲得在近100個簽署國內駕駛的國際駕駛執照。但中國駕照只能再約10個國家合法使用。但隨著中國人蜂擁換取日本駕照的情況增加，也出現了令人訝異的現象。有中國男性在日本觀光的期間就取得了駕照，仔細看還能發現，駕照上的地址居然是飯店的名稱。由於日本外證更換不會要求持有者需要在日本登記戶籍，因此即使持有「觀光簽證」也能取得日本駕照。短期來日本觀光的中國人只要請住宿飯店出具「一時歸國證明書」，就能以飯店地址進行登記，來獲得日本駕照。有中國民眾就在兩次觀光的期間，完成了換照的程序。他進一步表示，「取得日本駕照的好處是，能輕鬆轉換為國際駕駛執照。例如，在德國，通常取得駕照相當困難，但如果是從日本駕照轉換，就能簡單取得。」許多中國遊客通過觀光期間獲得日本駕駛執照，但中國人在日本駕駛引發事故頻傳，有專家表示，「由外國駕駛者引發的事故數量，如租車事故等，如今急劇增加。不同國家對事故的處理方式、駕駛禮儀存在很大差異，因此難以通過簡單的『外證更換』考試來真正判斷其是否適合駕駛。」報導表示，隨著來日觀光客持續增加，或許也得對駕照取得方式進行重新檢視。