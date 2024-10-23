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以色列國家安全局(Shin Bet)和警方今天(22日)表示，以色列安全部隊逮捕7名耶路撒冷居民，指控他們計劃暗殺以色列官員並代表伊朗情報部門實施其他攻擊行動。以色列警方和國家安全局的聯合聲明表示，這起事件是過去1個月第五起由伊朗情報部門主導的暗殺未遂案件，已遭到以色列安全部門挫敗。聲明表示，這7名嫌疑人居住在主要是巴勒斯坦居民區的拜特薩法法(Beit Safafa)，他們被指控計劃暗殺一名以色列高級科學家和以色列一個未具名城市的市長。根據以色列國家安全局的一名高級消息人士引述安全部門的資訊表示：「科學家和市長，以及安全機構的高級成員和其他以色列高級官員，都是伊朗情報機構的攻擊目標。」路透社今天未能立即聯繫到伊朗外交部發表評論。聲明接著指出，安全部門的調查還發現，這些嫌疑人也被賦予任務，炸毀一輛警車，並向一棟房屋投擲一枚手榴彈，將可獲得20萬謝克爾(shekels，約合5.3萬美元)的報酬。其中一名23歲嫌疑人與外國實體有聯繫，該名嫌疑人隨後招募一群幫手，在耶路撒冷放火焚燒一輛汽車，並在多個地點噴灑塗鴉，以及在伊朗海外官員的指示下，在以色列收集情報。在搜查嫌疑人的住所時，安全部隊發現5萬謝克爾(約合1萬3,240美元)現金、假警車牌照和各種信用卡。聲明指出，他們的拘留期限延長至10月24日，耶路撒冷地區檢察官辦公室預計將以「嚴重安全犯罪」為由提出起訴。此外，以色列安全部門21日表示，他們已經破獲一個為伊朗情報部門收集消息的間諜組織。在此之前，一名以色列公民於9月被逮捕，這名公民涉嫌參與由伊朗支持、針對包括總理在內知名人士的暗殺陰謀。不過，以色列在伊朗境內的情報活動也由來已久，據稱包括7月在德黑蘭國賓館刺殺巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)政治領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)。但是以色列並未聲稱對這起刺殺行動負責。更多中央廣播電臺新聞