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國際通緝犯西班牙籍48歲男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）因在義大利涉犯汽車租售詐騙案逃亡，移民署獲知其藏匿台灣後，要求限期離境。奧納德先入境新加坡被拒又折返回台，移民署20日凌晨再度遣送，他第二度聲請提審，但已於21日下午飛抵德國法蘭克福。台北高等行政法院認為，奧納德的人身自由已不受移民署拘束，無從提審或釋放，今（22）日駁回聲請。奧納德於2019年間入境居留台灣長達5年，移民署於今年10月18日依《入出國及移民法》強制驅逐出國規定，派員帶同奧納德至機場，19日凌晨搭機出境，期間奧納德聲請提審，經台北高等行政法院裁定釋放。因奧納德是國際刑警組織通報對象，新加坡拒絕他入境，20日凌晨返回台灣桃園國際機場。移民署隨即出具告知書，告知奧納德依《入出國及移民法》禁止入境等相關規定，於待遣送出國期間指定照護處所照護。奧納德不服再度聲請提審。台北高等行政法院認為，奧納德於10月19日被拒入境返回台灣後，移民署將奧納德送往機場照護室，20日晚間再度安排他出境。奧納德在照護室期間、自照護室至登機門、搭機期間，直至抵達他國交由該國人員接手前都有移民署人員照護、戒護，違反其意願，在非短暢之時間內拘束人身自由，達剝奪人身自由之程度。且10月21日中午12時至下午1時許抵達他國，已由他國人員接走，相對人隨行人員並未隨行。奧納德所指受逮捕、拘禁之狀態已不存在，法院事實上無從提審或釋放奧納德，本件聲請無提審實益，應予駁回，可抗告。據了解，奧納德來台之前，曾在義大利擔任租車業者的第3方機構，該公司以出租之名，行轉賣之實，把1189輛汽車違法賣給民眾，還把租來的車賣到國外，違法獲利高達10億元。