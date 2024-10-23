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▲海外僑民採取郵寄投票方式參與美國總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選邁入倒數2星期，選情持續緊繃。在最後衝刺階段，民主黨和共和黨全力固票，於往年大選海外選民投票率很低，兩黨更奮力爭取可能決定大選結果的海外僑民支持，尤其是在7大搖擺州，每一張票都可能成為左右選舉的關鍵。根據路透社報導，民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）估計，包括亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州在內的七大搖擺州，共有160萬名合格海外選民，決定大選結果的很可能就是這些人。據信，海外選民傾向支持民主黨的比例較高。在2020年選舉中，使用DNC相關選民支援工具「從國外投票」（Vote From Abroad）進行不在籍投票的海外選民中，有四分之三的海外選民自稱是民主黨人。因此，在今年總統大選中，DNC首次撥款約30萬美元給民主黨海外組織，用於幫助登記海外美國選民投票，並強化郵寄投票和其他相關工作。社群媒體也出現敦促海外美國人進行郵寄投票的廣告。DNC發言人曼第（Maddy Mundy）在聲明中表示，「這場選舉將在細微差距中決出勝負，每一票都是關鍵。為了勝選，我們會設法讓每位合格選民投票，不論他們身在何處。」另一方面，川普陣營也在爭取海外美國選民。他在本月稍早宣布將終結針對美國僑民的雙重課稅。據現行法規，不論居住在何地的美國公民都必須提交所得稅申報單。儘管他並未進一步說明這項政策的細節，但這項規定或將成為歷史。美國僑民不必就12萬6500美元以下的所得向美國納稅，也有海外稅額扣抵，仍須面對他國僑民不會碰到的繁瑣稅務問題。居住在新加坡的金融科技業顧問卡普隆（Zennon Kapron）表示，「包括我在內的許多海外美國人而言，我們與美國政府唯一持續的往來就是每年4月報稅納稅。如果有候選人認真討論僑民稅收改革，可能會影響我的決定。」卡普隆已經向紐約登記投票。川普指控民主黨正在利用海外選票來作弊，但沒有提出證據。與川普競選活動密切合作的共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）已就海外投票提出訴訟，尤其針對密西根州、北卡羅萊納州、賓州。如果勝訴，海外投票人數會減少。試圖阻止部分海外選票的行動促使聯邦眾議院的6名民主黨人致函國防部長，詢問該訴訟是否會「影響軍人的憲法權利」，並指出共和黨籍眾議員的指控是「試圖播下不和與錯誤訊息」。要勸說海外僑民投票可是一大挑戰。據主要政黨和外部專家估計，海外僑民的規模介於440萬到900萬人之間，但其中只有少數被認為會投票。與許多其他國家的公民不同，美國選民無法在選舉日到大使館排隊投票。相反，他們必須將選票提交到他們登記的州，通常是通過郵寄方式。據美國聯邦選舉協助計劃（Federal Voting Assistance Program）的數據，大多數合格的海外選民往往不會投票。在2020年總統大選中，估計僅不到8％的海外選民寄回了選票，與總體投票率67%相比，差距甚大。2022年期中選舉的比例更低，僑民投票率僅3.4%。在巴黎市中心的一處社區，每到週一和週二下午，都會有志工在一家咖啡廳外設立攤位協助美國僑民因應各州選舉規定完成登記。一名退休律師志工透露，難處在於這些選舉規定說明「難以理解」。住在巴黎東南郊區的勒柯爾（Claudie Le Corre）上週來到攤位，因為她沒有收到來自她登記投票的紐約的選票。她認為自己已被選民名冊移除，並填寫了重新登記的文件。勒柯爾表示，「我擔心未來，擔心我們的孩子，這一切民粹主義運動，包括川普，都令我擔憂。」