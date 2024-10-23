第60屆美國總統選舉（2024 United States Presidential Election）由共和黨總統候選人川普（Donald Trump，78歲）對上民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，60歲），總統大選日11月5日星期二登場，選前經歷換將、槍擊、向台灣索保護費等事件，最終究竟誰能入主白宮？美總統選舉和台灣選舉制度大不同，《NOWnews今日新聞》透過圖解，5圖搞懂美國大選重要時程、選舉人團制度怎麼選、勝者全拿、失信選舉人及為何美國大選在星期二投票等重點。
🟡 2024美國大選重要時程
根據美國政府公開資訊，美國總統和台灣總統一樣，都是4年選1次，不過，相較台灣都選在1月星期六投票，選在周休2日第1天，想藉此提供投票率，美國則是訂在11月的第1個星期一後的星期二，而且實際選舉過程約需2年。
2024年（選舉年）
📍1月至6月
初選（Primaries）/預選（Caucuses）：共和黨和民主黨在各州採用初選或預選（又稱黨團會議）方式，選出該州支持的黨內候選人。
📍7月至8月
全國代表大會（National conventions）：共和黨和民主黨各自招召開全國代表大會，分別選出該黨的總統候選人，也會宣布副總統競選夥伴。
📍11月5日
總統大選日（普選）
📍12月17日
選舉人團制度（Electoral College）選舉人投票：美國各州根據人口數量分配選舉人票，全國共有538張選舉人票。在普選中贏得多數普選票的總統候選人，即獲得該州全部的選舉人票（也就是贏者通吃），獲得一半以上（270張以上）選舉人票即可當選。2025年1月3日前，選舉人票完成歸檔並移交國會。
📍2025年1月6日
選舉結果正式宣布，公布各州選舉人投票結果。
📍2025年1月20日
美國正副總統就職。
🟡 美國總統怎麼選的？什麼是選舉人團制度？
說明完美國大選重要時程後，想了解美國總統是怎麼選出的，要先搞懂「選舉人團制度」（Electoral College）」。台灣總統是公民直選，誰在投票日拿的總票數最多就當選，但美國的「選舉人團制度」是間接選舉制度。
📍選舉人團票數怎麼訂出來的？
美國每個州都是一個選舉人團，各州依人口多寡決定有幾張選舉人票，目前全美總共有538張選舉人票，包含100位參議員、435位眾議員，及首都華盛頓特區3張選舉人票，人口最多的加州（California）擁有54張選舉人票居冠、德州40張居次，阿拉斯加、德拉瓦、懷俄明等州最少，只有3張。
📍選舉人團投票流程為何？
美國各政黨推出正副總統候選人同時，也會在各州推出自己的「選舉人」。而超級星期二、11月5日的總統大選日，美國公民普選投給支持的總統候選人，各州會採用在該州勝出候選人所屬政黨的選舉人名單，誰能取得超過270張選舉人票門檻，便是下任美國總統。
各州選舉人，會在12月第2個星期三之後的星期一，於各州首府集會，行使總統投票權，代表選民投給在該州普選中獲勝的候選人。選舉人投票原則也很有趣，有48州遵循「贏者全拿（winner-takes-all）」原則，也就是如果加州11月5日普選結果是川普的得票數最高，那麼加州的54張選舉人票全都是川普的。
只有緬因州及內布拉斯加州2州採用「區域計票制（District System）」。以內布拉斯加州共有5張選舉人票為例，贏得全州普選的候選人可以得到其中2張選舉人票，另外3張選舉人票由在內布拉斯加州3個眾議員選區內獲得最高票的候選人贏得。
🟡 為什麼美國大選是星期二投票？
根據美國在台協會（AIT）資料顯示，其實美國前15次總統選舉是各州自訂投票日，但隨著資訊傳播加速，擔心早投票州的投票結果會影響晚投者，聯邦國會因此在1845年制定全國大選日，正是11月的第1個星期一後的星期二，也是俗稱的「超級星期二」。
為何要選11月的星期二投票？據悉，過往美國多是農民且信奉基督教，11月秋收已結束，早年交通不便，可能要花超過1天以上才能到投票站，因此國會為避免影響大家星期日做禮拜，因此把投票日選在星期二，大家可在星期一再出發。近年雖然曾有人提議把全國選舉日改在星期六，但大家似乎都習慣了，仍是11月星期二舉行。
🟡 11月5日除了選美國總統外還會選什麼？
此次美國大選除了是美國第60屆總統選舉，要選出正副總統外，還將選出第119屆國會議員，含眾議院全部435席，以及參議院100席中的34席。地方選舉方面，包括13個州將選出州長、10個州選舉檢察總長等。
資料來源：美國選舉援助委員會
美國在台協會
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根據美國政府公開資訊，美國總統和台灣總統一樣，都是4年選1次，不過，相較台灣都選在1月星期六投票，選在周休2日第1天，想藉此提供投票率，美國則是訂在11月的第1個星期一後的星期二，而且實際選舉過程約需2年。
2024年（選舉年）
📍1月至6月
初選（Primaries）/預選（Caucuses）：共和黨和民主黨在各州採用初選或預選（又稱黨團會議）方式，選出該州支持的黨內候選人。
📍7月至8月
全國代表大會（National conventions）：共和黨和民主黨各自招召開全國代表大會，分別選出該黨的總統候選人，也會宣布副總統競選夥伴。
📍11月5日
總統大選日（普選）
📍12月17日
選舉人團制度（Electoral College）選舉人投票：美國各州根據人口數量分配選舉人票，全國共有538張選舉人票。在普選中贏得多數普選票的總統候選人，即獲得該州全部的選舉人票（也就是贏者通吃），獲得一半以上（270張以上）選舉人票即可當選。2025年1月3日前，選舉人票完成歸檔並移交國會。
📍2025年1月6日
選舉結果正式宣布，公布各州選舉人投票結果。
📍2025年1月20日
美國正副總統就職。
🟡 美國總統怎麼選的？什麼是選舉人團制度？
說明完美國大選重要時程後，想了解美國總統是怎麼選出的，要先搞懂「選舉人團制度」（Electoral College）」。台灣總統是公民直選，誰在投票日拿的總票數最多就當選，但美國的「選舉人團制度」是間接選舉制度。
📍選舉人團票數怎麼訂出來的？
美國每個州都是一個選舉人團，各州依人口多寡決定有幾張選舉人票，目前全美總共有538張選舉人票，包含100位參議員、435位眾議員，及首都華盛頓特區3張選舉人票，人口最多的加州（California）擁有54張選舉人票居冠、德州40張居次，阿拉斯加、德拉瓦、懷俄明等州最少，只有3張。
📍選舉人團投票流程為何？
美國各政黨推出正副總統候選人同時，也會在各州推出自己的「選舉人」。而超級星期二、11月5日的總統大選日，美國公民普選投給支持的總統候選人，各州會採用在該州勝出候選人所屬政黨的選舉人名單，誰能取得超過270張選舉人票門檻，便是下任美國總統。
各州選舉人，會在12月第2個星期三之後的星期一，於各州首府集會，行使總統投票權，代表選民投給在該州普選中獲勝的候選人。選舉人投票原則也很有趣，有48州遵循「贏者全拿（winner-takes-all）」原則，也就是如果加州11月5日普選結果是川普的得票數最高，那麼加州的54張選舉人票全都是川普的。
只有緬因州及內布拉斯加州2州採用「區域計票制（District System）」。以內布拉斯加州共有5張選舉人票為例，贏得全州普選的候選人可以得到其中2張選舉人票，另外3張選舉人票由在內布拉斯加州3個眾議員選區內獲得最高票的候選人贏得。
🟡 為什麼美國大選是星期二投票？
根據美國在台協會（AIT）資料顯示，其實美國前15次總統選舉是各州自訂投票日，但隨著資訊傳播加速，擔心早投票州的投票結果會影響晚投者，聯邦國會因此在1845年制定全國大選日，正是11月的第1個星期一後的星期二，也是俗稱的「超級星期二」。
為何要選11月的星期二投票？據悉，過往美國多是農民且信奉基督教，11月秋收已結束，早年交通不便，可能要花超過1天以上才能到投票站，因此國會為避免影響大家星期日做禮拜，因此把投票日選在星期二，大家可在星期一再出發。近年雖然曾有人提議把全國選舉日改在星期六，但大家似乎都習慣了，仍是11月星期二舉行。
🟡 11月5日除了選美國總統外還會選什麼？
此次美國大選除了是美國第60屆總統選舉，要選出正副總統外，還將選出第119屆國會議員，含眾議院全部435席，以及參議院100席中的34席。地方選舉方面，包括13個州將選出州長、10個州選舉檢察總長等。
資料來源：美國選舉援助委員會
美國在台協會