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中共14日發動聯合利劍B演習，旨在演練「蟒蛇戰略」封控台灣。國防部長顧立雄今（23）日表示，上次演習並未限制海貨運通行，算是利用操演進行灰色地帶侵擾；但「假設」中共真的進行國際法認定之戰爭行為的「封鎖」，將嚴重影響全球經濟、海貨運，「國際也不可能坐視不管」，國軍同時也會進入應急作戰階段，啟動國家防衛韌性。國防部長顧立雄今天赴立院外交及國防委員會進行「解放軍『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台封鎖之應處作為」專案報告並備質詢。針對中共日前實施聯合利劍B演習，顧立雄指出，當時共軍並未劃定明確的經緯度跟禁航區，屬於一種灰色地帶襲擾。他並進一步說明，如果中共真的進行國際法所認定的「封鎖」戰爭行為，國軍就會進入應急作戰階段，整個國家的防衛韌性也要展開。顧立雄強調，據華府智庫CSIS報告，台灣海峽2022年約有價值2.45兆美元（約78.74兆元新台幣）的商品貨物運輸通過，佔全球海上交通的5分之1。倘若中共真的封鎖台海，禁止各國船隻通過，對全球經濟、海貨運影響非常非常巨大，顧立雄認為，「國際也不可能坐視不管」。