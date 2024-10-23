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台中歲48歲許姓男子為了完成單車環島的夢想，每週都辛苦練習，但他近來察覺左側鼠膝部似乎「腫了一小包」，用力時候比較明顯，躺下後反倒消失不見，他擔心是「拍咪ㄚ」連忙就醫檢查，結果是疝氣作祟，醫師建議採用腹腔鏡微創修補手術，隔天即可返家休養，讓他自信表示：男人四十多歲依舊是一尾活龍。亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師許瓈文表示，「疝氣」指的是身體器官或組織從周圍體壁較弱處突破，導致該部位突起成一包，依照位置不同，可分為鼠蹊部疝氣、腹壁疝氣、切口疝氣等，其中以鼠膝部疝氣最為常見，可細分「腹股溝疝氣」及「股疝氣」，前者以男性、高齡、肥胖以及家族史居多，後者則常見於中老年女性，可能因為長期用力例如咳嗽或便祕、提重物或生產史所導致。許姓男子為例，他門診時自述鼠膝部腫塊已經出現疼痛或下墜感，尤其當站立、咳嗽、用力解便、提重物時，因腹壓上升會特別明顯，反而是平躺放鬆後，腫脹感可自行恢復，有時他輕微擠壓後也會改善，但因近來症狀反覆出現，讓他擔心染上怪病，甚至影響到環台行程，只得儘速就醫。許瓈文指出，若未能提早治療疝氣症狀，導致持續惡化，例如腸子或腹內網膜組織卡住回不來，有可能就會造成腸子或是組織缺血壞死，引起劇烈疼痛、噁心嘔吐、腹脹、無法排氣排便，此時千萬不可強行擠壓，需儘速至急診就醫。目前手術治療疝氣方式分為傳統疝氣修補手術以及採用微創內視鏡的全腹膜外疝氣修補術(TEP)、經腹腔腹膜前修補術(TAPP)等，由於腹腔鏡微創手術僅需3個0.5至1公分的切口，搭配人工網膜置入作為腹壁補強，不僅傷口小，術後疼痛感較低，可較快恢復日常生活，但術後三個月內須避免會增加腹壓的活動；若是嚴重疝氣如有腸子或組織壞死時，則需進行組織或腸道切除手術治療，處理上較為複雜，不宜拖延。許瓈文強調，雖然有時疝氣可以自行復位，但建議仍須盡早手術治療，避免出現嵌頓性疝氣合併腸阻塞、腸壞死、敗血症，甚至是死亡的後果，若民眾發現腹股溝不適或腫塊的，切勿輕忽病情，應儘早就醫，尋求專業醫療協助，以避免病情惡化。