我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Ben、徐小可夫妻在台中白宮新家牽手、相視而笑，畫面溫馨。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

台灣演藝圈明星夫妻檔阿Ben（白吉勝）、徐小可（許暐翎）結婚15年，育有2子1女，一家5口原住在新北市新店區130坪的5800萬豪宅。不過，阿Ben昨（21）日在臉書圖曬出「台中白宮」新家開箱照，公開交屋後的第一件事「放著詩歌、手牽手、擁抱獻上感謝禱告」畫面十分溫馨。阿Ben透露，阿Ben買新家並取名「台中白宮」，夫妻倆感謝房仲一路以來帶他們看了許多房子，「也從每一次碰面更瞭解我們對居住的需求，在過程中更是讓買賣雙方充滿信任及平安」，也感謝前屋主把房子照顧得很好，「讓我們可以不用大動裝潢就可拎包入住」。夫妻倆分享交屋後的第一件事，「我們回來到台中白宮，放著詩歌⋯手牽手⋯擁抱獻上感謝禱告，最後用主禱文來為台中白宮做潔淨祝福」，並附上祝禱的馬太福音‬ ‭6‬:‭9‬-‭13內容。貼文曝光後，一票台中粉絲歡迎阿Ben一家搬來台中，期待和他們在街頭偶遇，阿Ben也大方分享他們的，感謝眾人祝福。根據《ETtoday新聞雲》報導，阿Ben、徐小可夫妻倆加入中部某老闆的直播集團，徐小可更成立自己的平台每天開直播。阿Ben坦言已經考慮至少半年，才決定搬到台中，主要是「」，他們年初剛搬來時先租5萬元房子住，終於在十月找到「台中白宮」，確定成為台中人。