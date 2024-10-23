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台中市七期豪宅本（10）月19日發生命案，新北市27歲許姓男子疑因金錢糾紛，慘遭劉姓男子等3人虐死，過程中竟還拍下施虐影片，時常約3分多鐘，近期該片遭人上傳網路社群，其中涉案人還嗆「讓你知道什麼叫人間地獄」等語，畫面令人寒顫。據了解，許姓死者與主嫌劉男有毒品及債務糾紛，劉男多次追討欠款不成，將許男引誘約到台中，並於劉男位在七期的豪宅租住處協商，豈料雙方協商破裂，劉男憤怒下，與同夥將許男拘禁，期間以鋁製球棒、電擊棒毆打凌虐致死。劉男等人在過程中還以手機拍下數段影片，不過根據警方查扣的相關物證中，並未有該段外流到網路社群的影片。根據畫面，死者手腳被綑綁，全身有多處傷口，歹徒仍拿出電擊棒、空氣槍施虐，並揚言「今天送你上公海、去柬埔寨、去公海割器官，讓你知道什麼叫人間地獄」、「裝死、上點麻藥就好，再不還錢送你去柬埔寨」等語，直到死者不堪折磨倒地，涉案歹徒還嗆「放心，這麼壯不會死，又在裝死了」等語。全案19日經警方報請台中地檢署真股檢察官指揮偵辦後，另名共犯迅速在16小時內查緝到案，全案依私行拘禁致死、殺人、毒品防制條例等罪，20日移送台中地檢署偵辦。