我是廣告 請繼續往下閱讀

今（2024）年5月申報綜所稅第2批退稅將在10/31入帳，根據財政資料中心初步統計，全國符合綜所稅第2批退稅案件共9.4萬件，退稅總金額為16億元，換算下來平均每件退稅1.7萬元。財政部表示，綜所稅第2批退稅日期為10/31，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅等2種，納稅義務申報時有提供金融機構或郵局帳號者，採取直撥退稅，退稅款會直接撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，也會同日寄出退稅憑單。民眾可利用各地區國稅局網站及財政部稅務入口網網站查詢退稅撥付狀態。財政部表示，符合本批次退稅資格者，為5/1到5/31間採二維條碼、人工申報112年度綜所稅者。此批退稅憑單兌領期限從今年10/31到12/31為止，若退稅金額未達到新台幣5000元者，可以持向票面指定的付款銀行兌領現金，其餘均須提出票據交換才能領到退稅款。財政部提醒，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，多多採用「存款帳戶」直撥退稅，除退稅款於退稅當日立即撥入外，不必擔心退稅憑單遺失、污損或過期須申請補發或展延，省時便捷又安心。