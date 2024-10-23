我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的衝突仍在持續，在本月初的一場以色列對黎巴嫩的空襲後，真主黨繼任領袖人選之一的薩菲丁（Hashem Safieddine）便失聯。以色列國防軍（IDF）22日證實，薩菲丁已在當時的空襲中遭到擊斃。綜合外媒報導，以色列軍方表示，薩菲丁在以色列3週前對貝魯特南部郊區的攻擊中喪命，這是以色列首度證實薩菲丁身亡。不過以色列軍方沒有提供關於如何確定薩菲丁死亡的細節。以軍指出，當時除了薩菲丁，真主黨情報首長哈齊馬（Ali Hussein Hazima）以及另外約25名成員皆被殺害，當中包括其他高階指揮官。以色列在10月4日空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，薩菲丁就此失聯。以色列總理納坦雅胡在8日時，曾表示以軍已消滅「已故領袖納斯拉勒的接班人」，暗示已擊斃薩菲丁。背後有伊朗撐腰的真主黨尚未立即對以色列擊斃薩菲丁的聲明做出回應。薩菲丁是前領袖納斯拉勒的表親，被任命在負責軍事行動的聖戰委員會（Jihad Council）與其執行委員會擔任要職，職責是監督真主黨的財務與行政事務。他在2017年被美國與沙烏地阿拉伯指定為「全球恐怖份子」，死時據信60多歲。