NBA美國職籃2024-25例行賽今（23）日正式開戰，本日第二場比賽由洛杉磯湖人在主場迎戰明尼蘇達灰狼，而本場比賽「詹皇」LeBron James擔綱先發出戰，他也與其兒子Bronny James，在第二節比賽剩下4分鐘時一同上場，正式寫下NBA歷史新頁，湖人則在中鋒Anthony Davis砍下全場最高36分帶領之下，終場就以110：103擊敗灰狼。賽後「皇之子」Bronny受訪時則坦言，「能夠與父親首次走上賽場，這真的令我永生難忘。」
與父親寫下歷史新頁 Bronny坦言永生難忘
湖人「皇之子」Bronny James稍早與父親LeBron James，一同在場邊接受採訪，在被問到與父親同場競技的感受時，Bronny對此坦言，「能夠與父親首次一同走上賽場，這真的是瘋狂的瞬間，我想我這輩子永生難忘。我真的十分努力地在準備這一切，我知道能來到這個聯盟打球，是一個很棒的機會，我會每天都繼續努力，對於這些我真的很感激。」
詹皇明白兒子曾歷經困境 稱沒有什麼能阻止他
而LeBron James此戰賽前也被問到，自己是如何看待Bronny現在走到這一步的，他表示：「當他被選中時，那時我們全家都在紐約齊聚一堂，當他被湖人選中時，我們在那裡經歷了一個時刻，因為我們想到了不久之前，他所經歷的可怕事件（心臟驟停）。」
「當他可以登上NBA的賽場時，無論是今晚還是任何時候，那會是一個那樣的時刻。我們知道他過去所經歷的逆境，我有一些親戚做過心臟手術，其中有些人更年長，有些人更年輕一些，我知道術後多久才能恢復自我。」
「看到他能夠在接受心臟手術的同一年，就出戰大學D1級別的比賽，那是一個令人驚嘆的時刻。從那一刻起我就知道，沒有什麼可以阻止他，做到任何他想做的事。」LeBron如此說到。
本場比賽Bronny James僅在第二節末段替補登場，全場出賽3分鐘，共出手2投0中，三分球1中0，得分尚未開張，只搶到1個前場的籃板球，正負值則為-5。至於LeBron James則是先發上陣34分鐘，攻下16分，並附帶5籃板4助攻2阻攻，正負值為-6。
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湖人「皇之子」Bronny James稍早與父親LeBron James，一同在場邊接受採訪，在被問到與父親同場競技的感受時，Bronny對此坦言，「能夠與父親首次一同走上賽場，這真的是瘋狂的瞬間，我想我這輩子永生難忘。我真的十分努力地在準備這一切，我知道能來到這個聯盟打球，是一個很棒的機會，我會每天都繼續努力，對於這些我真的很感激。」
詹皇明白兒子曾歷經困境 稱沒有什麼能阻止他
而LeBron James此戰賽前也被問到，自己是如何看待Bronny現在走到這一步的，他表示：「當他被選中時，那時我們全家都在紐約齊聚一堂，當他被湖人選中時，我們在那裡經歷了一個時刻，因為我們想到了不久之前，他所經歷的可怕事件（心臟驟停）。」
「當他可以登上NBA的賽場時，無論是今晚還是任何時候，那會是一個那樣的時刻。我們知道他過去所經歷的逆境，我有一些親戚做過心臟手術，其中有些人更年長，有些人更年輕一些，我知道術後多久才能恢復自我。」
「看到他能夠在接受心臟手術的同一年，就出戰大學D1級別的比賽，那是一個令人驚嘆的時刻。從那一刻起我就知道，沒有什麼可以阻止他，做到任何他想做的事。」LeBron如此說到。
本場比賽Bronny James僅在第二節末段替補登場，全場出賽3分鐘，共出手2投0中，三分球1中0，得分尚未開張，只搶到1個前場的籃板球，正負值則為-5。至於LeBron James則是先發上陣34分鐘，攻下16分，並附帶5籃板4助攻2阻攻，正負值為-6。