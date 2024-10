我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃2024-25例行賽今(23)日正式點燃戰火,首場比賽由去年的總冠軍波士頓塞爾提克在主場迎戰紐約尼克,終場綠衫軍在團隊全場飆進29記三分外線之下,就以132:109痛宰尼克。至於今日第二戰則由洛杉磯湖人在主場迎戰明尼蘇達灰狼,首節2隊在場上你來我往、互不相讓新賽季例行賽如今正式開戰,湖人今日則在主場迎戰灰狼,本場比賽賽前湖人球團也特地邀請到了,,2人並與LeBron James、Bronny James留下珍貴合照。而James父子檔此戰也在二節後半段完成同台,葛瑞菲父子正式見證NBA史上首次「父子同隊打球」的歷史畫面。本場比賽首節雙方你來我往,比數也始終拉鋸,來到第二節後,湖人慢慢開始在場上佔據優勢,團隊輪番切入得到分數,加上灰狼隊手感不理想,賽前湖人新任總教練JJ Redick受訪時,談到該在什麼時間點選擇將Bronny James派上場時,他則表示,「(Lakers will find a way to get Bronny James in the game tonight.)」湖人今日派出擔任先發5人;至於灰狼先發5人則為