NBA美國職籃2024-25例行賽今（23）日正式點燃戰火，首場比賽由去年的總冠軍波士頓塞爾提克在主場迎戰紐約尼克，終場綠衫軍在團隊全場飆進29記三分外線之下，就以132：109痛宰尼克。至於今日第二戰則由洛杉磯湖人在主場迎戰明尼蘇達灰狼，首節2隊在場上你來我往、互不相讓，來到第二節後湖人打出一波17：2的攻勢，而LeBron James、Bronny James也在二節剩下4分鐘時，完成歷史性的「父子同台」，半場打完湖人反倒以55：42領先湖人。
NBA歷史性一刻誕生 LeBron、Bronny正式父子同台
新賽季例行賽如今正式開戰，湖人今日則在主場迎戰灰狼，本場比賽賽前湖人球團也特地邀請到了，過去曾在大聯盟寫下父子同場出賽紀錄的「傳奇父子檔」葛瑞菲父子（Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.）來到現場觀戰，2人並與LeBron James、Bronny James留下珍貴合照。而James父子檔此戰也在二節後半段完成同台，葛瑞菲父子正式見證NBA史上首次「父子同隊打球」的歷史畫面。
二節湖人打出兇猛攻勢 半場暫55：42領先
本場比賽首節雙方你來我往，比數也始終拉鋸，首節打完灰狼暫時以23：22領先湖人。來到第二節後，湖人慢慢開始在場上佔據優勢，團隊輪番切入得到分數，加上灰狼隊手感不理想，紫金軍團一度打出一波17：2的攻勢，半場打完湖人反倒以55：42，取得雙位數領先優勢。
賽前湖人新任總教練JJ Redick受訪時，談到該在什麼時間點選擇將Bronny James派上場時，他則表示，「球隊後續會找到合適的方式，讓Bronny在比賽中登場。（Lakers will find a way to get Bronny James in the game tonight.）」
湖人今日派出D'Angelo Russell 、Austin Reaves、LeBron James、八村壘、Anthony Davis擔任先發5人；至於灰狼先發5人則為Mike Conley、Anthony Edwards、Jaden McDaniels、Rudy Gobert、新同學Julius Randle。
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新賽季例行賽如今正式開戰，湖人今日則在主場迎戰灰狼，本場比賽賽前湖人球團也特地邀請到了，過去曾在大聯盟寫下父子同場出賽紀錄的「傳奇父子檔」葛瑞菲父子（Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.）來到現場觀戰，2人並與LeBron James、Bronny James留下珍貴合照。而James父子檔此戰也在二節後半段完成同台，葛瑞菲父子正式見證NBA史上首次「父子同隊打球」的歷史畫面。
二節湖人打出兇猛攻勢 半場暫55：42領先
本場比賽首節雙方你來我往，比數也始終拉鋸，首節打完灰狼暫時以23：22領先湖人。來到第二節後，湖人慢慢開始在場上佔據優勢，團隊輪番切入得到分數，加上灰狼隊手感不理想，紫金軍團一度打出一波17：2的攻勢，半場打完湖人反倒以55：42，取得雙位數領先優勢。
賽前湖人新任總教練JJ Redick受訪時，談到該在什麼時間點選擇將Bronny James派上場時，他則表示，「球隊後續會找到合適的方式，讓Bronny在比賽中登場。（Lakers will find a way to get Bronny James in the game tonight.）」
湖人今日派出D'Angelo Russell 、Austin Reaves、LeBron James、八村壘、Anthony Davis擔任先發5人；至於灰狼先發5人則為Mike Conley、Anthony Edwards、Jaden McDaniels、Rudy Gobert、新同學Julius Randle。