國民黨桃園市議員詹江村在臉書說，中國經濟目前面臨通縮問題，物價因通縮，便宜到不像話，但在台灣，早餐店加蛋還是沒有比較便宜。他感嘆，「如果你領了一筆退休金，在大陸你一輩子花不完，在台灣，買一間房子都不夠，你不滾去中國大陸，那你就是傻子！」
詹江村說，中國經濟目前面臨通縮問題，漂亮的海景房，一個月租金台幣2千多元，非一級城市，普遍也才約5千台幣)，就可以租到3房2廳帶家具、裝潢、冷氣、冰箱、洗衣機，只要拎包就能入住。一輛讓特斯拉都膽戰心驚的頂級電動車，也不到新台幣1百萬。如果不買車，搭計程車的價格，也不到台灣的一半，萬物皆能買的網路購物，免運，還當天能收到。
詹江村說，台灣大法官釋憲為死刑開脫，在中國，從高樓亂丟磚塊，無差別殺人，直接判死刑。在台灣，青埔房價一坪推出60幾萬，連夜搭帳篷排隊搶購，因為附近一坪都70幾萬，台灣雞蛋產地已經哀鴻遍野，早餐店加蛋還是沒有比較便宜。
詹江村嘆，上年紀的人，你們為台灣辛苦一輩子，養活了這些年輕的青鳥，你們為台灣的付出，已經仰不愧天，俯不愧地了！如果你領了一筆退休金，在大陸你一輩子花不完，在台灣，買一間房子都不夠，你不滾去中國大陸，那你就是傻子！
我是廣告 請繼續往下閱讀
詹江村說，台灣大法官釋憲為死刑開脫，在中國，從高樓亂丟磚塊，無差別殺人，直接判死刑。在台灣，青埔房價一坪推出60幾萬，連夜搭帳篷排隊搶購，因為附近一坪都70幾萬，台灣雞蛋產地已經哀鴻遍野，早餐店加蛋還是沒有比較便宜。
詹江村嘆，上年紀的人，你們為台灣辛苦一輩子，養活了這些年輕的青鳥，你們為台灣的付出，已經仰不愧天，俯不愧地了！如果你領了一筆退休金，在大陸你一輩子花不完，在台灣，買一間房子都不夠，你不滾去中國大陸，那你就是傻子！