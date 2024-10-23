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▲台北地檢署檢察官朱玓，今年轉換跑道當律師。（圖／翻攝臉書）

曾任「天下第一檢」台北地方檢察署黑金專組檢察官朱玓，今年轉換跑道正是轉任律師。這位美女檢察官不只相貌出眾，司法實務資歷也相當引人注目。她不只偵辦過富南斯集團非法吸金10億案、地下匯兌集團22億元案、國會惡狼立委辦公室主任性侵害女記者等矚目案件，還有網紅「放火」被逼裸身下跪，現在和前台北地院法官陳裕涵，合組律師事務所，並在齊日法律事務所擔任主持律師。朱玓畢業於國立政治大學政治學系、法律學系，2009年雙榜通過司法官特考及律師高考，司法官學院第51期結業，過去在台北、新北及桃園地檢署服務，也曾攜手美國司法機關合作跨國刑事犯罪案件，並在美國國務院2022國際領袖參訪計畫（IVLP）中脫穎而出，成為當年度台灣代表。據了解，朱玓辦案思路清晰，曾在金融專庭蒞庭公訴處理涉及銀行法吸金、內線交易、證券交易法、期貨交易法等經濟領域的商業金融案件上，有著深厚實力與經驗，並成功偵辦、蒞庭處理多起重大的商業金融案件及貪污案件，包括：兆豐金前董事長、101前總經理違反銀行法接受不當招待案件、富南斯集團違反銀行法吸金超過10億元案件、龍銀集團虛擬貨幣挖礦違反銀行法案件、地下匯兌集團金額高達22億元案件、松崗上櫃公司股票炒作內線交易。另外，朱玓也承辦多起重大知名社會案件，如職籃球星遭詐拍攝性隱私影片及恐嚇取財案件、三重連棟公寓縱火奪6命公共危險案件、KOL網紅遭妨害自由及性隱私案件、國立大學教授權勢性侵害、性騷擾女研究生案件、國會惡狼立委辦公室主任性侵害女記者案件等案。朱玓坦言，是為了能將長期累積的司法實務經驗，及法律專業知識貢獻社會，因此選擇轉任律師。未來她也將憑藉超過12年檢察官經驗，轉任法律界，能將她的專業能力與豐富的實務經驗，為商業金融犯罪、貪污案件以及各類民、刑事案件的當事人提供有力的法律支持。