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▲本（10）月21日，1名17歲少年開友人的車行經新竹縣新埔鎮福德街與田新八街口，恰好遇到吳姓婦人帶著兩名年幼的女兒穿越斑馬線，17歲少年迎面撞上吳女與2名女兒。（圖／翻攝竹北大小事臉書）

少年無照開車再惹禍！本（10）月21日，1名17歲少年開友人的車行經新竹縣新埔鎮福德街與田新八街口，恰好遇到吳姓婦人帶著兩名年幼的女兒穿越斑馬線，17歲少年迎面撞上吳女與2名女兒，其中小女兒從吳女揹巾飛出落地並重擊到頭部，所幸3人緊急送醫後無生命危險，警方依無照駕駛、未禮讓行人2項違規開單告發，婦人也提告過失傷害。吳姓女子在臉書《竹北大小事》發文指出，10月21日下午，去幼兒園接女兒放學，吳女當時牽著大女兒（3歲）胸前揹巾揹著小女兒（1歲）在新竹縣新埔鎮福德街與田新八街口，過綠燈斑馬線時，被一輛左急轉的車子撞飛，當下立即失去意識，後續發現大女兒被壓在汽車輪下，小女兒早已從揹巾飛出落地並重擊到頭部，事後僅得知肇事者疑似未成年無照駕駛，也不是車主。新埔警分局指出，車禍發生在10月21日下午4點多，肇事者因轉彎時未禮讓行人，撞上行人穿越道的婦人及孩童，警方已立即派員處置並調閱周遭路口、民宅監視器共計三支，業已還原肇事經過，已先對本案違規肇事駕駛依規定舉發違規，後續依法受（處）理本件車禍案件。