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▲記者於今日15:00準時上拓元希望搶周杰倫演唱會門票，待點選完所需的門票之後，螢幕一直處於此畫面約11分鐘，最後也沒搶到票。（圖／翻攝拓元）

天王周杰倫（周董）將在12月初於台北大巨蛋連唱4場，一共近15萬張門票今天中午12:00準時開賣就秒殺，下午15:00有再度釋票共計3000張。據官方資料，最高同時上線人數有近80萬人瘋搶，是「演唱會釋出清票」有史以來的最高人數，記者同樣也上拓元售票系統實際操作，待點選完所需門票後，螢幕上出現藍圈圈狂轉，約轉了11分鐘後，出現「您所選擇的節目或場次不開放售票」，意即沒有搶到門票。由拓元售票系統再此統整，下午15:00周杰倫演唱會終於再度釋出3000張票，據官方資料，最高同時上線人數有79萬8,856人瘋搶，是「演唱會釋出清票」紀錄中，有史以來最高的人數，等於中獎率只有0.3%，不少再度沒搶搶到門票的粉絲們，紛紛再度失望哀嚎。《NOWnews今日新聞》記者同樣也上拓元售票平台實測，藍圈圈轉了約11分鐘後，結果也是沒有搶到。至於今天中午12:00周杰倫門票正式開賣，根據資料，最高同時上線則是89萬583人，15萬張門票於5分鐘內完售，拓元售票系統官方也表示此次用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，「未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫！」果真此次下午的「搶清票」，周董同樣再次創下紀錄。但是杰威爾宣布，周董演唱會不會再加場，並針對有黃牛將6880元門票炒到30萬元天價」一事，也呼籲歌迷朋友透過官方指定的正規管道購票，勿買來路不明的票券。目前拓元售票系統粉絲團也引起不少網友開罵，包含「賺那麼多，連個實名制系統也不做，是不是跟黃牛有分潤啊？」、「可以學學劉德華實名制、抽籤嗎」、「真心懷疑黃牛寫程式耶，一下被登出一下又驗證碼錯誤」、「爛死了 一直轉圈圈」、「實名制有這麼困難嗎？現在票版一堆人在賺代購費賺爽爽」、「呼籲歌迷不要買黃牛票，那杰倫為什麼要讓黃牛有機會買到票？」、「人生中第一次想買周董的票，都沒買到，一天傷2次，好想聽周董的演唱會」也有人以周杰倫的歌曲歌詞調侃自己而留言「我不配」、「怎麼了～你累了～說好的演唱會」。