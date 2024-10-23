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立法院財政委員會明（24）日將邀請金管會、央行及財政部等財金部會就「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」進行專題報告，並備質詢。央行在最新出爐的書面報告也表態，涉及資產管理業務的資金進出已相當開放自由， 只要未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行均持開放態度。這次金管會提出具備台灣特色的亞洲資產管理中心推動方案，以6年為期分階段逐步落實，期達成2年有感、4年有變、6年有成的目標，其中涉及央行業務職掌者，主要為資金進出及外匯商品部分。央行認為， 涉及資產管理業務的資金進出目前已相當開放自由，目前我國外幣資金進出完全自由，至於涉及新台幣兌換的資金進出，經常帳（商品及服務貿易）亦無任何限制，廠商可自由結購售；金融帳包括經濟部核准的直接投資、國人透過銀行業、證券業、保險業及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，以及外資投資國內有價證券，亦完全自由，顯見涉及資產管理業務的資金進出，已相當開放自由。央行也表態，只要未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行均持開放態度。依據國際經驗，打造資產管理中心是以美元、歐元及日圓等主要國家貨幣交易為核心，有關未涉及新台幣匯率外匯商品，央行向來秉持開放態度，在金融穩定的前提下，持續開放各項外匯金融商品及服務，並檢討修正外匯法規，提升銀行業辦理外匯業務效率，支持金融創新，促進金融發展。央行也持續配合推動亞洲資產管理中心策略規劃，截至目前，央行業就金管會研擬亞洲資產管理中心的部分具體措施表示支持，包括放寬高資產銀行發行結構型金融債券銷售對象；放寬銀行受理高資產客戶以外幣金融資產質借辦理外幣授信；開放OSU對境外客戶辦理不限用途借貸款項業務。至於其他尚待研議或溝通的策略規劃議題，如對OBU辦理資產管理特區業務之規畫、開放銀行業、證券期貨業及保險業得向客戶提供更多元化的外匯金融商品及服務，及擴大OBU及OSU業務範圍等，央行表示，也將基於職掌，持續配合進行研議，共同致力發展台灣成為亞洲資產管理中心。