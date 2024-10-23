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昨（23）日晚間，台北市中山區一間髮廊複合式酒館發生死亡案，該店聘請的27歲莊姓調酒師，趁趁店家尚未營業時，侵入店內疑似要行竊，豈料被店家發現後報警，警方到場破門，赫然發現店內地上都是血，莊男頸部、手部有刀傷，緊急送醫搶救，莊男仍於晚間10時宣告不治，案由警方調查釐清案情中，已通知家屬到派出所製作筆錄釐清案情並報請刑事相驗。中山警分局指出，長春派出所昨天晚間20時54分獲報，長春路一家複合式髮廊遭小偷潛入，立即派遣警力到場，店家向警方表示，竊嫌疑似帶有刀械，被發現後將自己反鎖在店家後方酒吧裡面，雙方僵持20分鐘後，經支援警力持盾牌、臂盾等防護裝備到場在21時27分警方破門進入。警方表示，破門後發現莊姓男子（27歲）倒臥在酒吧旁邊的廁所已無意識，現場遺留有刀械及手機等物，頸部及手部有疑似自殘傷口，立即通報119及鑑識人員到場，送醫後於22時宣告不治。已通知報案人、家屬至所製作筆錄釐清案情並報請刑事相驗。