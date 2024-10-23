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新北市刑大陳姓偵查佐涉嫌侵吞偵辦毒品案的扣案證物，檢調昨天上午前往位在中和區的新北市刑大偵二隊搜索，並帶回陳男及2名同樣也是員警的證人，移送新北地檢署複訊後，今天清晨6時許，檢方向法院聲押禁見。新北地院上午開庭，訊後認定陳男涉貪汙等罪嫌重大，且有串、滅證之虞，中午裁定羈押禁見。新北刑大火速祭出停職處分。新北市刑事警察大隊強調，陳員如遭新北地方法院裁定羈押，市刑大將依《警察人員人事條例》，報請陳男停職處分，配合後續司法調查，另案件將依偵審結果，追究相關人員考核監督責任。據了解，今年初一名遭刑大查緝的毒犯檢舉刑大陳姓偵查佐，稱先前遭查扣的七包毒品海洛因少了一包約10公克，指控陳男私吞毒品，刑大接獲案件後進行調查自清，22日上午檢調執行搜索與約談行動，晚間移送新北地檢署複訊，檢方訊畢認為陳員涉犯《貪污治罪條例》「侵占職務上持有之非公用私有財物」等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見，法院今中午裁定羈押。對此新北市刑大表示，將依《警察人員人事條例》報請停職處分，並追究相關人員考核監督不周之責任，並強調本於自清第一時間即報請檢察官指揮偵辦，強調秉持「不掩飾、不護短、不輕縱」之原則，依法究辦、絕不寬貸，並持續要求各級主管落實監督、強化內部管理，防杜員警風紀案件再次發生。