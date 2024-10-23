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▲展榮開箱麥當勞送的《獵人》盲卡包，脫口：「這個卡通我知道。」惹怒許多粉絲。（圖／展榮IG）

▲展榮（右圖）、展瑞（左圖）拍片回應《獵人》事件，並向粉絲致歉。（圖／展榮 IG）

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，網紅展榮在收到全套卡包後拍影片開箱，不過卻因1句「這個卡通我知道」惹火不少《獵人》迷，質疑他根本就不熟悉這部動漫。今（23）日展榮拍短片宣布要辦抽獎活動，表示要將手中的218號全套卡包送給1位真正喜愛《獵人》的粉絲。展榮近日開箱《獵人》卡包時，因將動漫說成卡通而遭到粉絲炎上，對此，他昨日找來弟弟展瑞一同拍片救急，並親上火線首發聲：「你們的留言跟意見，我全部都收到了，謝謝大家。」而展瑞似乎是為了緩頰，更假裝訓斥了展榮：「你給我懺悔！」今日稍早展榮火速拍攝新的短影片，再度於IG上向粉絲表達歉意，他表示：「俗話說，我們從哪裡跌倒，我們就從哪裡站起來！」更鼓勵粉絲們可以到Threads上的貼文留言區分享自己對《獵人》的喜愛，爭取這份珍貴的禮物，「我決定將我手上這1盒送給1位非常喜歡獵人的粉絲，趕快在下面留言告訴我，你有多喜歡獵人！」貼文曝光後，再度掀起討論，粉絲紛紛表示：「沒有要抽，但是你好棒」、「沒關係啦，知道錯比較重要」、「展榮這次處理的真的很好，好厲害喔！」