我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中一名母親將2名自己的孩子打扮成「金童玉女」，提著寫有「奠」字的白色燈籠，前往媽祖廟參拜，並拍下照片PO網，豈料卻引發網友質疑對神明不敬。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲母親道歉。（圖／翻攝自萬和宮臉書）

萬聖節即將到來，不少民眾會將自己與孩子打扮成驚悚模樣，順應西洋習俗外出討糖，台中一名母親將2名自己的孩子打扮成「金童玉女」，提著寫有「奠」字的白色燈籠，前往媽祖廟參拜，並拍下照片PO網，豈料卻引發網友質疑對神明不敬，該名母親先是到萬和宮向媽祖道歉，後來又由廟方協助發出道歉聲明，後續該名母親前往派出所報案，控訴2名小孩的照片被瘋傳，且認為遭公然侮辱，針對10多名網友提告公然侮辱等4罪，目前警方已受理。該名母親昨日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享自己把孩子打扮成「金童玉女」的照片，孩子臉上畫上慘白妝容，手上還拿著寫有「奠」字的白燈籠道具，令人毛骨悚然，並在文中聲稱自己是媽祖的忠實信徒，「穿這樣跟媽祖娘娘一起合照應該不會被打屁股吧？」文章曝光後引發網友熱議，不少人認為前往媽祖廟拍拍攝這樣的照片不妥當，加上又拿著奠字白燈籠，應由廟方人員同意。今天稍早，該名母親親自前往萬和宮，向媽祖與廟方致歉後，由廟方發出道歉文「本人於113/10/22 晚間，於爆廢公社二館po文,帶裝扮的小孩到萬和宮拍照，引發風波及造成萬和宮，深感惶惶不安，廟宇是神聖信仰中心，莊嚴之地，必須存著更敬畏的心，不該如此冒失。」潘女表示，「本人深切反省，承認此項行為不僅違反社會公共秩序及社會公德，更對萬和宮及媽祖等列位神尊的大不敬，受到責難，願意概括承受。本人今天大早親赴萬和宮，為此一思慮欠週的行為道歉，也到廟內向媽祖誠心懺悔。我除了刪除po文，也呼籲網友們不要再傳送相關圖文。我也保證，不再犯同樣錯誤」。豈料，該名母親反省後，便前往台中第四警分局南屯派出所內報案，認為2名小孩的照片上傳社群平台後被瘋傳，且認為遭公然侮辱，針對10多名網友提告公然侮辱等4罪，警方已受理。