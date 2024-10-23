我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年9月新上任的星巴克CEO尼科爾（Brian Niccol），頻頻出招之餘也有不少爭議。（圖／星巴克官網）

全球咖啡品牌龍頭「星巴克」銷售額下滑，為了扭轉頹勢，9月找來新任CEO尼科爾（Brian Niccol）操盤品牌重建，第一步就是減少「買一送一」來讓星巴克「找回高級感」。然而，星巴克公布最新初步季度利潤顯示，銷售額和利潤仍然大幅下降，尼科爾再出招，稱要修改菜單，讓星巴克現行過於複雜的菜單簡單化。根據《衛報》報導，尼科爾表示星巴克必須從根本上進行改變，才能重新贏回消費者的心。尼科爾說自己聽到消費者抱怨，批評星巴克已經偏離了核心業務，因此越來越少上門消費。尼科爾強調，為了恢復銷售增長並找回消費者，星巴克將簡化現行過於複雜的菜單，修改定價策略，以確保每位消費者來店時都能感到「星巴克值得」。星巴克公布的最新3個月營業初報相當不樂觀，全球銷售額下降7％，利潤更衰退25％。分地區來看，星巴克在美國近3個月的銷售額下降了6％，在中國則是下降了14％。尼科爾在宣布要推動菜單簡化的同時也表示，鑑於目前的業務狀況不理想，加上公司準備專注於改革，將暫停發布下一年度財測。星巴克的股價在美股週二約下跌了4％，但自從尼科爾上任以來，星巴克的股價已上漲近28％。尼科爾曾擔任墨西哥食品連鎖店「Chipotle」的執行長，被星巴克重金挖角，寄望他能扭轉公司的疲軟。星巴克提供尼科爾160萬美元年薪，另外根據公司業績表現，尼科爾最高每年還能拿到2660萬美元的股票加現金獎金。尼科爾的超高薪酬曾引發外界反彈，另外，尼科爾還搭私人飛機從加州住家往返星巴克的西雅圖總部通勤，也被批評不環保，違背星巴克塑造的公司形象。