我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「源頭管理組」得獎廠商涵蓋綠色設計、綠色消費與製程減廢。（圖／環境部）

▲「創新應用組」得獎廠商_以創新概念應用於資源循環新技術、材料及產品或服務模式達到資源循環。（圖／環境部）

▲「資源循環組」得獎廠商_運用廢棄資源或再生料產製產品。（圖／環境部）

環境部23日舉行「2024資源循環績優企業頒獎典禮暨企業高峰會」，環境部長彭啓明也特別蒞臨頒獎，表揚源頭減量、創新設計及資源循環表現優異的績優企業。環境部肯定且欽佩各企業在不同領域實踐資源循環，共同應對資源永續與淨零排放的挑戰且績效卓越，希望各界仿效這些績優案例作法，一同成為促進資源循環的力量。彭啓明致詞時表示，獲獎企業推動資源循環的理念及作法足以作為典範，值得各界效法。環境部今年推動「8+N資源循環聯盟」，依物料特性協助與輔導進行上、中、下游產業鏈整合，成立食品、紡織、塑膠、電子產品、營建等超過8個資源循環產業聯盟。此外，也將爭取百億臺灣綠色成長基金，投資於減碳與循環經濟的項目，助力企業發展，與金管會展開合作，引導保險業資金投入循環經濟，與創投公會合作，吸引創投基金支持循環經濟與淨零產業，希望能擴大資源循環產業的規模，加速資源循環零廢棄目標的達成。為鼓勵企業共同推動資源循環，以公私協力擴大推動成效，環境部資源循環署每年辦理「資源循環績優企業遴選」，113年度分為3大組別，包括涵蓋綠色設計、綠色消費與製程減廢的「源頭管理組」、以創新概念應用於資源循環新技術、材料及產品或服務模式達到資源循環的「創新應用組」、運用廢棄資源或再生料產製產品的「資源循環組」，在歷經嚴謹的遴選程序後，今年度獲獎者共計32家，8家獲得最高殊榮的金質獎，24家獲得銀質獎。「源頭管理組」獲獎者有台灣美光公司，透過PDCA（Plan-Do-Check-Act循環式品質管理）計畫、執行、查核、行動循環策略制定廢棄物減量規劃，使廠內資源回收再利用率達到98%以上，為全球美光集團中的第一名。台積電封測三廠除落實「廢棄物產出最小化，資源循環使用最大化」，更發揮自身影響力，攜手供應商合作再利用，打造綠色循環再生體系。雲朗觀光高雄分公司，將食材充分運用並使用循環容器、循環包裝服務落實綠色消費，成功打造酒店綠色經營模式。「創新應用組」由富邦媒體科技公司獲獎，利用AI技術導入貨品包裝，並結合循環袋與循環紙箱建構「momo循環包裝生態圈」，減少包裝緩衝材達45%，循環回收率達20%。「資源循環組」部分，群創光電（T1、D廠）以「綠色循環」理念建構廠內能源、水、原物料及包材等四大循環，促進廢化學品及含銅廢液回收再利用。臺化新港分公司落實全廠塑膠下腳料100%回收，並整合上下游供應鏈合作導入消費後再生塑膠生產塑膠粒。聯華電子Fab12A廠，針對廠內硫酸銅廢液設置電解取銅系統進行循環再生，並持續增加廢棄物資源化品項。為表彰企業推動資源循環的貢獻，環境部將頒發象徵資源循環精神的獎盃，獎盃加入回收玻璃砂、煤灰等廢棄資源，使用再生料30%及減碳15%的水泥製獎盃，象徵獲獎企業在資源循環領域的最高榮譽，彰顯企業在資源永續循環利用中的卓越貢獻與成就。為響應資源永續與環保理念，環境部今年同步舉辦了「中秋綠色設計禮盒包裝評比活動」，表揚在包裝減量方面表現傑出的業者。此次活動旨在鼓勵企業採用綠色設計理念，將環保精神融入產品包裝中。共有7家企業脫穎而出，包括霖居企業、員林食品、又禎、湛盧實業、鈦生利、久久津乳酪本舖及福祿壽國際酒品，這些業者不僅展現了創新設計，更通過實際行動推動包裝減量，為綠色經濟與永續發展貢獻力量。環境部呼籲，面對全球資源有限和氣候變遷的挑戰，推動資源循環是實現淨零排放和永續發展的關鍵，政府與企業應攜手，從廢棄物源頭減量、推廣綠色設計到開發創新循環技術、產品或服務，確保資源的高效利用與永續循環。企業積極負起環境責任，導入資源循環設計，轉型為資源永續循環的經營模式。環境部期待，公私合作加速實現零廢棄與淨零願景，為下一代創造更永續的未來。