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國內知名上市公司冠軍建材公司驚爆高層疑似侵占貨款及逃漏稅，新北地檢署在23日指揮調查局新北市調查處前往苗栗縣、台北市等處搜索，晚間帶回董事長林榮德及王姓董娘等6人，全案朝違反證券交易法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，漏夜偵訊中。訊後檢方以涉犯證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、稅捐稽徵法第41條逃漏稅、商業會計法第71條第1款財務文件不實等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見王姓董娘，董事長林榮德及其他三人，分別諭知交保300萬元、100萬元、30萬元。據了解，檢調獲報國內上市的知名磁磚廠冠軍建材股份有限公司（1806），傳出公司有高層人員疑似侵占銷售的磁磚貨款及逃漏稅等不法情事，檢調人員23日前往苗栗縣、台北市等4處搜索，查扣電腦、手機、帳冊等物，帶回曾任國民大會代表、中國國民黨代理主席的林姓董事長等6人，全案朝違反證券交易法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌偵辦。檢方訊後，認為董事長林榮德妻子王女涉犯證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、稅捐稽徵法第41條逃漏稅、商業會計法第71條第1款財務文件不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，董事長林榮德與擔任總經理的及董事長特助的女兒等3人，分別諭知以300萬元、100萬元、30萬元交保候傳。根據《聯合報》報導，冠軍與廣州海鷗住宅工業公司合資成立的「海鷗冠軍」，去年第4季財報因未能及時取得海鷗冠軍財務資料，今年初一度打入全額交割股；直到會計師出具無保留意見，才讓冠軍挺過下市危機；冠軍今年6月公告，董事會決議擬出售在大陸合資的海鷗冠軍股權。冠軍董事長林榮德現任國民黨中常委，2020年總統、立委大選，國民黨大敗後，曾短暫擔任代理主席一職。