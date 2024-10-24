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▲疑因踩到腳不道歉，２名男子於捷運板南線龍山寺站往江子翠站，爆發肢體衝突。（圖／翻攝黑色豪門企業）

昨（23）日晚間6時35分許，台北市捷運警察獲報捷運板南線，從捷運龍山寺站往捷運江子翠站的列車上有2男子互毆情況。經查，分別為31歲蕭姓男子與45歲趙姓男子，兩人因口角糾紛變成肢體衝突，造成雙方頭部、脖子處皆紅腫，眼鏡也受損，所幸沒有大礙，最後兩人皆不提告也表示不需送醫，警方後續依違反《社維法》移送裁處。23日晚間，捷運板南線車廂內，突然爆發扭打衝突，當時45歲的趙姓男子與31歲的蕭姓男在龍山寺站往江子翠站行駛途中，蕭男不慎踩到趙男的鞋子，雖立即道歉，但趙男認為對方道歉的口氣不佳，盛怒下又踩蕭男鞋子，隨即展開激烈言語爭執。爭吵升級後，雙方不僅相互拉扯，甚至動手互毆。抵達江子翠站後，派駐於轄區的江翠派出所警員接獲捷運警察隊通知，迅速趕到現場。到場後發現蕭男的臉部及額頭均有紅腫，趙男的右臉與脖子也有明顯紅腫痕跡，兩人眼鏡均有受損。皆表示不需送醫也不提告。警方依《社會秩序維護法》第87條將雙方移送新北地方法院簡易庭裁處。一名女網友在Threads發文，透露自己目睹2名男子互毆經過，眾人發現有人在打架，有民眾幫忙按通知鈕通知北捷，她表示兩人疑似因為踩到腳而起爭執，雙方其實沒有打很久，列車快到站時就分開了，坦言「雖然只是目擊者，親眼看到這樣的事件，也是會緊張的手抖耶！」海山分局也在貼文下留言呼籲民眾，「上下班尖峰時段人潮較多，搭乘捷運時應心平氣和，保持冷靜，如遇糾紛應按下通話器按鈕，尋求站務人員、保全或撥打110，警方將立即到場處理，如有違法將依法偵辦。」