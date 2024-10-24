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▲雄風三型反艦飛彈。(圖／記者呂炯昌攝)

雄風二型與雄風三型反艦飛彈是國軍主要遏阻共軍犯台武器，不過中國智庫「北京藍德信息科技」6月初於社群平台發布報告，詳細公開海鋒在演習期間的移動路徑及駐紮地點。台灣民意基金會研究員黃柏彰日前於《外交政策》撰文警告，雄風飛彈移動路徑與部署位置曝光，若兩岸開戰恐立即遭到摧毀。國防部長顧立雄今（24）日表示，現在戰力保存著重訊跡管理，相關作為 、細節不宜多透露。立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長報告「國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太曁無人機產業園區的開發作業進度及概況」，並備詢。會前媒體詢問，雄風飛彈移動路徑與部署位置被共軍掌握，若兩岸開戰將立即被摧毀？顧立雄回應表示，他之前有回答過類似問題，國軍現在在戰力保存階段著重訊跡管理，相關偽裝、隱匿、訊號，可能暴露作爲都要再加強，部署戰術位置也不是只一個，會做好訊跡管理工作，相關作為、細節不宜過度透露。針對空軍共諜案遭監察院糾正，顧立雄表示，他們持續加強官兵意識，也做好保密機制，這幾個案子都是由官兵檢舉，可看出官兵保防教育有一定成效，會持續加強官兵保防教育作為。