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網路媒體今（24）日披露美國大廠提供中科院的「氯酸銨」（Ammonium perchlorate,AP）成份報告，內容明確出現含磷成分的化合物「TCP（磷酸三鈣）」，打臉中科院日前指出成分不含磷。李世強今日受訪時再強調，磷酸三鈣是鈣和磷組成的化合物，但化合過程元素就失去原本特性，說AP含磷酸三鈣，來指涉裡面含有磷，這是講不通的道理。中科院向美國大廠購買過氯酸銨（Ammonium perchlorate,AP），日前遭網媒《菱傳媒》踢爆內含磷成份，恐導致飛彈射程僅能勉強通過低標。中科院院長李世強中將在立法院面對國民黨立委徐巧芯質詢時卻否認，還稱「過氯酸銨碰到磷，馬上就爆炸了」、「怎麼可能過氯酸銨裡面含磷呢？」媒體今日再獨家披露美國大廠提供中科院的AP成份報告，內容明確出現含磷成分的化合物「TCP（磷酸三鈣）」，打臉中科院。立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太曁無人機產業園區的開發作業進度及概況」，並備詢。李世強今日受訪時解釋，磷酸三鈣是一種化合物，添加在AP中做為運輸過程防潮劑，因為不溶於水，精煉過程加水後可以被濾除。李世強說明，磷酸三鈣是化合物，化學式是Ca3(PO4)2 由元素鈣和磷組成，但化合物雖由元素組成、元素在化合過程中就會失去原本性質跟特徵，但說AP含磷酸三鈣，來指涉裡面含有磷，這是講不通的道理，不能把磷酸三鈣等同於磷。媒體也追問，所以火箭燃料有沒有問題？李世強也掛保證，「絕對沒有問題，請放心！」