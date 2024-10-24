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▲做為藝人的胡瓜也替遠赴中國發展的藝人說話：「那些生活困難的藝人一到大陸演唱又要被罵，我們又沒有提供那種場地給人家唱，還要拿政治壓迫實在是沒有必要。」無奈道出台灣發展的不易。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲胡瓜承諾未來也會陸續邀請李宗盛、羅大佑、盧廣仲等歌手，讓更多人看見台灣藝人的優秀。。（圖／胡瓜臉書）

台灣綜藝天王胡瓜，早年與張菲、張小燕3人並稱「二王一后」，一直以來將張菲敬稱為「師傅」的他，近來也聽聞張菲即將暌違6年復出的消息，雖然希望師傅好好休息，不留遺憾地享受退休時光，但胡瓜也相當期待能再次與張菲合作，更放話想揪其他大咖資深藝人們，一起振興台灣娛樂圈。近來轉行改當YouTuber的胡瓜，日前登上了TVBS的YouTube娛樂節目《TVBS娛樂頭條》聊起日前傳出的張菲打算復出的好消息，他也坦言想繼續找「師傅」一起拍攝大型綜藝、主持過年節目或是合作餐廳秀，暖心的喊話張菲只要他肯復出，自己一定全力支持。雖然胡瓜信心滿滿的表示：「台灣要想振興節目，這些人還是要帶頭做嘛！」但坦言台灣的電視台在製作節目的不易，無奈嘆息很多人稱讚韓國節目，但若他們來到台灣1集只有100萬製作費，能做的空間也非常有限。更大膽開玩笑預言未來的電視台只會剩下賣藥節目。胡瓜繼續嘆息：「台灣人自己辦演唱會常輸給外國人，外國人來台灣開演唱會淘金常常秒殺。但台灣除了周杰倫、張惠妹，其他好像都賣得很辛苦」，做為藝人的他也替遠赴中國發展的藝人說話：「那些生活困難的藝人一到大陸演唱又要被罵，我們又沒有提供那種場地給人家唱，還要拿政治壓迫實在是沒有必要。」為了讓台灣娛樂圈更加活絡，胡瓜自己也親自籌辦了《鑽石舞台松柏情誼》演唱會將在2月22、23日登場，AKB48、歐弟、康康、曾心梅、林俊逸、阿吉仔，還有藍心湄、陳美鳳和任賢齊，以及年輕世代的原子少年等等一起合作，同時他也期望這個活動能繼續延續，並承諾未來也會陸續邀請李宗盛、羅大佑、盧廣仲等歌手，讓更多人看見台灣藝人的優秀。