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NBA美國職籃2024-25例行賽，邁阿密熱火今（24）日在主場迎來本季開幕戰，對手則是奧蘭多魔術，最終魔術靠著狀元郎Paolo Banchero全場砍下33分帶領之下，率領魔術隊反而為主，以116：97輕取熱火。而本場比賽，也意外受到關注。本場比賽「士官長」Jimmy Butler擔綱先發出戰26分鐘，共出手8投1中，三分球則是2投0中，全場僅得到3分、4籃板、5助攻，值得一提的是，。過去Butler在2021年1月1日對陣獨行俠的比賽上，全場6投全數落空，僅靠著罰球拿到2分。而根據美媒《邁阿密先驅報》近期的報導指出，消息人士透露，即使熱火球團現在就開出提前續約合約，預計Jimmy Butler也不會那麼快就接受。報導當中還指出，上個賽季Jimmy Butler在例行賽共替熱火隊出賽60場，，可惜他因為傷勢關係缺席季後賽，最終熱火在季後賽首輪系列賽則是以1：4不敵塞爾提克，仍舊無緣隊史第4座冠軍。