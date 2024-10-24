我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鳳山區南榮路今（24）日凌晨發生火警，一處4層樓高的透天厝起火燃燒，警消獲報後趕抵現場，救出2名男子，調查起火原因發覺似有蹊蹺，疑似叔姪糾紛進而發生縱火，全案目前仍在調查中，確切起火原因仍待釐清。高雄市消防局指出，今天凌晨零時許，鳳山區南榮路1棟4樓透天樓房發生火警，立即出動人車趕赴火場救援，抵達現場發現1樓冒出火煙，立即由警消撲滅火勢，吳姓屋主（63歲）在樓上獲救，而屋主的姪子吳姓男子（41歲）在樓下酒後情緒激動。消防局表示，鄰居提及火警發生前，屋主和姪子曾激烈爭吵，屋主上樓後，不久樓下便起火，不排除縱火可能，由於姪子涉嫌縱火，被救出後情緒失控，身上也有多處被玻璃割傷的傷口，警方先是將人制服，後採取保護管束，將人強制送醫。