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▲台中市議會民進黨團抨擊台中市政府，3度拒絕提供明年新增預算編制資料。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.24）

▲台中市民進黨議員們在副市長黃國榮面前舉牌，要求他離開議場。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.24）

立法院長韓國瑜今天下午將再度主持朝野協商，台中市議會上午先為中央預算議題吵翻天，民進黨團不滿要求了21天，市府仍拒絕拿出新增預算項目資料，氣得要將列席的副市長黃國榮趕出議場。加上先前的市府顧問蔡壁如無法備詢，綠營痛批市府一直掩耳盜鈴，即使議員提出台北市經驗供參考，都無法擺脫市長盧秀燕的選舉考量，所有公務員只能貫徹意志，讓政治凌駕行政專業。明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜今（24）日3度召集朝野協商。國民黨發出緊急動員令，下午將齊聚立院外抗議，預估人數逾千人。台中市議會民進黨團則於上午開記者會，再度抨擊台中市政府，3度拒絕向民進黨團提供明年新增預算編制資料。多位議員痛批，已多次依正式管道下質詢條，副市長黃國榮先在21日公然說謊，表示23日是提供期限，昨天又來一紙公文「礙難提供」。黃國榮則不斷強調在中央朝野協商達到共識前，無法提供正確的資料，議員們再批，中央預算每年都是浮動的，市府說法根本是鬼扯淡、掩耳盜鈴。民進黨團總召蕭隆澤批評市府不尊重議會，強調「我也是百姓選出來的議員」，黃國榮秒回「我也是通過國家考試的公務員」，之後多位議員輪番和黃國榮唇槍舌戰，市議員陳淑華、陳俞融氣得要將黃國榮趕出會場，黃國榮不接招，使出拖訣挨到質詢時間結束，驚險過第一關。之後他對自己的語意讓民進黨議員產生誤解，公開表達道歉。日前市議員林德宇曾搬出台北市資料，表示蔣市府早已提供「台北市政府各機關（基金）114年度預算案編列中央補助項目情形」，為何台中市的盧市府就不行？陳俞融則要求市府顧問蔡壁如依台北市前例，到議會備詢，也是被中市府以「依法無據、行政立場應延續」等理由拒絕。陳俞融痛批，市府的所有作為充滿政治攻防與選舉考量，即使台北市的前例就在面前，只要盧秀燕交代要怎麼做，所有公務員唯有貫徹意志，沒有其他選擇。