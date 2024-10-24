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▲賴冠霖2021年秀出中共國慶招待會的嘉賓證、邀請函。（圖／賴冠霖微博）

▲賴冠霖曾經發文向解放軍致敬，稱「祖國山河一寸不能丟」。（圖／賴冠霖微博）

▲▼賴冠霖過去多次表態立場，親中色彩鮮明。（圖／賴冠霖微博）

▲賴冠霖即便退出幕前，微博依然擁有8百多萬粉絲。（圖／賴冠霖微博）

23歲前韓團Wanna One台灣成員賴冠霖入行7年，6月宣布退居幕後從事導演相關工作，怎料，昨（23）日微博瘋傳他以「台灣文化界人士」身分出席國台辦交流活動的《央視》畫面，引發關注。賴冠霖親中立場鮮明，多次強調來自「中國台灣」之外，曾經響應護旗手運動、支持港警壓制港獨人士、力挺新疆棉花等，爭議不小。限定男團Wanna One 2019年解散後，賴冠霖事業重心轉往大陸，每逢10月1日必會發聲慶祝祖國國慶，如2020年《央視》「十一國慶」音樂會宣傳影片，他以一口流利的北京腔表示：「我是賴冠霖，我在中國台灣等你！台灣省台北市歷史悠久，美食數不勝數。」隔年還受邀參加中共國慶招待會。2019年香港爆發反送中運動，示威者將中華人民共和國國旗丟入海裡，大陸官媒因此發起「我是護旗手」行動，賴冠霖主動在微博轉發五星旗，寫下「我是護旗手」，力挺這波愛國運動，而香港雨傘運動遍地開花時期，賴冠霖也分享《人民日報》的貼文，表態「我也支持香港警察」，引起諸多批判。對於賴冠霖高調表明政治立場，大陸網友一面倒給予肯定：「愛國好青年」、「三觀正愛國的奶罐（賴冠霖暱稱）」、「根正苗紅」、「灣省青年人的榜樣」、「政治立場一直很堅定，三觀超正的小朋友，期待」、「這份勇氣和正氣值得被認可！」台灣網友則痛批他跟歐陽娜娜一樣，輸誠得徹底，話說得非常難聽。