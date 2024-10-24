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台中市政府顧問蔡壁如日前受訪談及民眾黨主席柯文哲到醫院探父一事，引發連串風波，不僅說法被陳智菡駁斥，甚至連柯文哲胞妹柯美蘭都直接在黨內群組怒嗆蔡壁如「閉嘴」，指她沒資格洩露家人病情。對此，民眾黨創黨黨員朱蕙蓉表示，其實蔡壁如才是講了實情，柯美蘭可能因為被打臉才怒嗆；她也透露，柯媽媽不喜歡蔡壁如，而柯文哲對柯媽媽也沒轍。蔡壁如說柯文哲是在18日深夜探視父親，且有人拿柯爸爸的病歷給柯文哲看，此說法被陳智菡打臉，稱柯文哲是在傍晚探視父親，而羈押禁見期間不能通訊通信，所以不會有朋友帶病歷給柯文哲看，這違法的。對此，朱蕙蓉在節目《台灣最前線》透露，加護病房外都會有很多家屬或來來往往的訪客，再怎樣也不可能直接帶著柯文哲這樣的名人到加護病房，「所以確確實實不是在傍晚，是在很晚（的時間），夜深人靜的時候」；而病歷一說其實就是放在病床上，柯文哲就會拿來看，「一個醫生再怎樣，看到一定就是拿起來。」朱蕙蓉說，蔡壁如確實講了急了點，說出了實情，讓柯美蘭覺得被打臉才怒嗆蔡壁如。朱蕙蓉透露，柯媽非常不喜歡蔡壁如，柯媽認為蔡壁如擋柯文哲2020年參選總統，最後柯文哲沒有去領表，柯媽就認為是蔡壁如擋的，這也是蔡壁如最後離開柯文哲身邊的原因之一。朱蕙蓉說，柯媽甚至曾打電話給她，罵了她40幾分鐘，要她跟蔡壁如絕交，她也有將這件事告訴柯文哲，而柯文哲也曾說「我媽到底應該誰來處理她？」朱蕙蓉表示，「最後選完以後那一次，我在他辦公室我也聊到說，你媽媽的事情始終你沒解決嘛！才會今天跟壁如變成這個樣子」，柯文哲告訴她真的有困難，「我媽實在是太強了，真的有困難。」