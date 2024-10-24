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香港首度發現恐龍化石，港媒報導，香港發展局古物古蹟辦事處今年3月接獲通知，赤洲島沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石，6月至8月於赤州蒐集樣本，鑑定後初判是白堊紀時期恐龍化石，這塊化石將於週五（10/25）在文物探知館展出，香港當局目前已封閉發現地赤洲島，並於島上進展開進一步調查。綜合港媒報導，香港漁護署先前委託中國地質大學調查赤洲地質，團隊今年三月在赤洲考察時，發現岩層疑似含有古脊椎生物化石。漁護署隨即通報香港發展局古蹟辦，發展局在今年6至8月，與中國科學院古脊椎所、古蹟辦和漁護署人員到赤洲考察，並收集樣本。經專家對樣本進行骨組織切片，並用顯微鏡觀察、分析後確認該樣本屬大型骨骼恐龍化石，目前未知屬那一部位。中國科學院古脊椎所初步推算，這次發現的化石屬於白堊紀時期，即1億4500萬年前到6600萬年前的恐龍，並推斷恐龍化石有可能是蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍。古脊椎所副研究員裴睿推斷，恐龍可能死後被沙石掩蓋，再被水沖走，隨後被埋在發現地點。由於恐龍被發現的化石骨骼分佈散亂，且破碎風化，在原地死亡和埋藏的可能性較低。香港政府現已封閉發現化石的地點赤洲島，準備進一步挖掘。香港漁護署指出，根據《郊野公園及特別地區規例》，即日封鎖赤洲島，除專家外，不得登岸，直至考察完成，香港發展局表示，這次發現為香港古生態研究提供新證據，意義重大。香港古蹟辦表示，預計該恐龍化石將於本周五（25日）起，在香港文物探知館大堂向公眾展出。